Частині кременчужан за листопад не доплатили субсидію, але перерахунок буде

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 885 Коментарів: 3

Це стосується людей, які живуть у будинках, не обладнаних лічильниками тепла: їм щомісяця перераховують тариф залежно від зовнішньої температури повітря — а відповідно, перераховують і суму субсидії

До редакції ТЪ звертаються кременчужани з проханням пояснити, чому за листопад отримали такі малі суми субсидій. У декого вони не набагато більші, ніж влітку, а в декого навіть менші.





- Сума субсидії (за листопад - ред.) при тих же доходах, пенсії зменшилася в три рази. У мене пенсія 2100 грн - дали субсидію за листопад 922 грн. При оплаті комуналки залишилося з пенсії 300 грн. У літній перід була субсидія 600 грн. І це не лише у мене, у багатьох пенсіонерів така біда. Будь ласка, допоможіть розібратися! - скаржиться кременчужанка Надія.





Як пояснили в управлінні соціального захисту населення Крюківського району, дійсно, частина кременчужан не отримала повну суму субсидії. Це стосується субсидії на оплату за теплопостачання лише субсидіантів, які мешкають у багатоквартирних будинках, не обладнаних тепловими лічильниками. (Натомість люди в будинках, де ведеться облік тепла, отримали одразу всю належну суму субсидії).





Річ у тім, що у попередні роки затверджувався тариф на опалення одного квадратного метру площі — і від нього розраховувалася сума субсидії. Тепер такий тариф (на 1 кв м) не затверджується взагалі: система розрахунку за тепло дещо змінилася. Натомість розрахунковий тариф (від якого залежить сума субсидії) виводиться для будинків без теплових лічильників щомісяця (тобто щомісяця цей тариф різний).





Як пояснили в абонвідділі КП «Теплоенерго», на розрахунковий тариф по кожній квартирі впливають три складові: це норма споживання теплової енергії на 1 кв м (у Гкал), площа самої квартири та температурний коефіцієнт. І якщо перші дві величини незмінні (норма споживання затверджена виконкомом), то коефіцієнт, на який щомісяця коригують тариф, залежить від зовнішньої температури повітря.









- Підприємства тепер не дають нам тариф до закінчення місяця, як це передбачено законодавством, адже на кінець місяця його коригують з урахуванням зовнішньої температури повітря. І дають постфактум по закінченні місяця. А ми, відповідно до наших нормативних документів, повинні розрахувати і субсидії, і пільги до кінця поточного місяця. Тому ми робимо так: спочатку рахуємо по минулому місяцю. А потім перераховуємо заново і доплачуємо субсидію (або, навпаки, утримуємо суму) — залежно від споживання.

Так, наприклад, за жовтень ми рахували за середнім тарифом за рік. Потім виявилося, що тариф значно нижчий, ніж той, за яким ми рахували. У людей вийшла переплата по субсидії. Тепер цю переплату ми утримуємо по 20% із щомісячних нарахувань наступних місяців.

За листопад, в основному, у всіх людей за фактом вийшла більша сума субсидії, ніж була нарахована попередньо та виплачена. У грудні управління соцзахисту зробили перерахунок — і тепер у січні люди отримають доплату за листопад, - пояснила Людмила Ревега, начальник УСЗН Крюківського району.





Вона наводить приклад: одному з субсидіантів за листопад нарахували всього 26 гривень субсидії на опалення. Та після перерахунку (за фактичним показником споживання) субсидія за листопад вийшла 818 гривень. Але така доплата не у всіх. По кожному отримувачу субсидії проводиться перерахунок, і суми доплати по кожному також різні.





- Тепер у січні людина отримає доплату за листопад плюс грудневу субсидію (по якій наступного місяця теж буде перерахунок), - пояснила на прикладі Людмила Ревега.