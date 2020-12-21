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Де й о котрій 23 грудня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 681

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

23 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32;
  • вул. Зої Космодемьянської, 5-28;
  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-17;
  • вул. Котляревського, 26-30;
  • пров. Дмитра Демидюка, 2-25;
  • пров. Тесленка, 1-9;
  • вул. Київська, 13-23,
  • пров. Олексія Береста, 3-15;
  • пров. Олега Кошового, 4-10;
  • 1-й туп. Піщаний, 2-16;
  • 2-й туп. Піщаний, 3-23;
  • 3-й туп. Піщаний, 7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
компанія «Інтера Люкс»

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