Де й о котрій 23 грудня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
23 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32;
- вул. Зої Космодемьянської, 5-28;
- вул. Гетьмана Полуботка, 3-17;
- вул. Котляревського, 26-30;
- пров. Дмитра Демидюка, 2-25;
- пров. Тесленка, 1-9;
- вул. Київська, 13-23,
- пров. Олексія Береста, 3-15;
- пров. Олега Кошового, 4-10;
- 1-й туп. Піщаний, 2-16;
- 2-й туп. Піщаний, 3-23;
- 3-й туп. Піщаний, 7.