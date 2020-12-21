На капремонт доріг — 3 мільйони, на піар — 21: у Кременчуці «під ялинку» ухвалили міський бюджет на 2021 рік

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 659 Коментарів: 3

На чому зекономили, у чому собі не відмовили депутати та мер

22 грудня депутати Кременчуцької міськради ухвалили рішення «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік». З технічних причин переголосовували двічі — виявилося, що Мінфін змінив коди бюджетної класифікації.





Проте на ухвалення головного кошторису міста пішло 20 хвилин. Рішення ухвалили 34 голосами, проти — 0, двоє утрималося (Лариса Гориславець, Катерина Мусієнко). Частина депутатів не голосувала.







Ми порівняли основні цифри нинішнього міського бюджету-2021 та минулорічного (на момент його затвердження). Цифри майже ідентичні, збільшення доходів незначне. Проте, як сказано в Пояснювальній записці, яку готувало міське фінансове управління, зростання доходів на 18,5% (це порівняно з очікуваними надходженнями — за 2020 рік, тобто з фактом на кінець року, а, як відомо, запланований бюджет-2020 не виконувався).





Бюджет-202 1 VS бюджет-20 20 : порівняння

Показники бюджету 2021 рік 2020 рік* Порівняння: 2021 до 2020 Доходи, весь обсяг 2 млрд 295,5 млн грн 2 млрд 147 млн грн +148,5 млн грн +6,7% Доходи власні (без урахування субвенцій з Держбюджету) 1 млрд 945 млн грн 1 млрд 773 млн грн +172 млн грн +9,7% Вилучення до Держбюджету 133 млн грн 134 млн грн - 1 млн грн

*На момент затвердження





Бюджет ухвалили майже без обговорення, хоча, нагадаємо, проєкт з'явився на сайті лише за день до голосування — і депутати мали менше доби на його вивчення. Депутатка Лариса Гориславець запитала секретаря міської ради Юрія Гриценка: чи вважає він, що в депутатів було достатньо часу для того, щоб якісно опрацювати бюджет?





Він відповів, що бюджет розглядали на семінарі. І секретар міськради, і мер визнають, що процедура ухвалення документу (вимога оприлюднення за 10 днів до прийняття) не дотримана. Проте пояснюють це необхідністю ухвалення рішення й тим, що Верховна Рада теж невчасно затвердила Держбюджет — а без нього неможливо формувати місцевий.









Три ключові моменти міського бюджету-2020:

На зарплати (бюджетникам) вистачить, а також на так звані захищені статті — медикаменти, харчування в лікарнях. Місто економитиме на розвитку — капремонтах, будівництві. На капремонти закладено всього 30 млн грн, і це найменший бюджет цих витрат за 5 років, визнає мер Кременчука Малецький. Місто, як і в минулому році, «розгрібатиме» борги минулих років і не розпочинатиме нових проєктів будівництва.

Нагадаємо, міські фінансисти оцінили дефіцит міського бюджету в 263 млн грн.





У чому собі не відмовили





А от на піарі депутати дозволили меру не економити — і заклали майже 21 млн грн на комунальну «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію», у тому числі 9,6 млн грн на безкоштовну газету.





При цьому голова бюджетної комісії Олександр Плескун пропонував зменшити фінансування КТРК до 11,2 млн грн. Правку поставили на голосування (двічі, бо двічі, як уже сказано, голосували за бюджет) — але вона не пройшла: набрала спочатку 10, потім 11 голосів.





Отже, зупинити марнотратство не вдалося. Для порівняння: на утримання доріг в бюджеті міста на 2021 рік закладено 79,7 млн грн. Більшість цих грошей — на прибирання доріг та латання дірок. На капремонт — усього 3 млн грн — у 7 разів менше, ніж на підконтрольні мерії ЗМІ.





Згодом ТЪ розбере бюджет «по кісточках» - поінформує, куди та скільки піде грошей.



