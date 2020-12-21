Аlyona Аlyona стала авторкою нового синглу для кременчужанки EYWA

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 469

Відома українська виконавиця Аlyona Аlyona стала авторкою нового синглу «Залишу» 14-річної хіп-хоп виконавиці EYWA.





Справжнє ім’я співачки - Єва Льопа. У ранньому віці вона вже взяла участь майже у двох десятках вокальних конкурсів, включаючи Euro Pop Contest, що проходить в Берліні, і на п’яти з них завоювала перше місце. У 11 років Єва стала учасницею четвертого сезону шоу «Голос. Діти» на каналі «1+1». Вже після шоу, Єва познайомилася з саундпродюсером і музикантом Ваньком Клименко. Першим результатом їх спільної роботи і стала композиція «Замовкає світ».





«Залишу» – другий серйозний сингл EYWA. Автором слів до треку стала відома українська реперка alyona alyona. Режисером кліпу виступив Ігор Баскет (Basketfilms).





- У корені картинка кліпу замислювалася як нічна. В нашу користь зіграв вік Єви, яка впоралася із завданням на 100%, адже енергії у неї хоч відбавляй. Початок кліпу знімали у під’їзді дому, в якому проживає відомий репер KIZARU», – цитує режисера сайт notatky.com.





Кліп знято в одному із найлегендарніших міст Європи – в Барселоні. Сюжет кліпу розгортається навколо прогулянки нічним містом. Такий собі стріт стайл очима підлітка, поза полем зору батьків. Багато сцен в ролику незаплановані, це чистий фрістайл в задоволення всій команді та на крутому вайбі.









Кременчужанка Єва про відео «Залишу»: «Зйомки проходили неймовірно цікаво! Хто був в Барселоні – той мене, напевно, зрозуміє. Це був другий знімальний день. Ми ще не відновились від попереднього дня, коли знімали перший кліп. Найскладнішим, як я зрозуміла, потім було те, що на початку зйомок сил було не так багато, але ми були дуже натхненні чудовим містом і прогулянками по ньому, тому втому я відчула в самому кінці. В цілому все пройшло дуже круто! Цю «божевільну пригоду» я по сьогоднішній день згадую як одну з моїх найбільш захоплюючих! Дякую всім причетним! Я вас дуже люблю».









20 листопада у світ вийшов дебютний сингл і відеокліп EYWA – чотирнадцятирічної R’n’B/хіп-хоп виконавиці з Кременчука. Композиція називається «Замовкає світ», її основним автором виступив Ваньок (Іван) Клименко.





Відеокліп «Замовкає світ» знімали на одному з найкрасивіших вулканічних островів світу Тенеріфе (Канарські острови), а режисером став Антон Штука, який працював над кліпами таких відомих артистів, як Mozgi і Олена Темнікова, а також над відео alyona alyona і KALUSH.









Антон Штука, режисер кліпу: «Це мінімалістичний кліп про молоду дівчину, яка танцює під качовий біт десь на краю світу. Це кліп про природу, про грув і про вміння бути собою. Зйомки проходили на Канарських островах. Канари належать Іспанії, але знаходяться вони на широті Західної Сахари і всього лише в 100 км від її узбережжя. По факту це Африка – ідеальне місце, щоб зобразити край світу. Насправді, відео вийшло тільки завдяки щасливому збігу обставин. Погода була до нас прихильна, хоча на Канарах вона змінюється по шість разів на день, та й я дивом встиг застрибнути практично у злітаючий літак, щоб встигнути дістатися до локації. Єві (справжнє ім’я EYWA), з огляду на її вік і відсутність досвіду, було теж непросто, але вона показала себе справжнім профі і прекрасно впоралася з усіма завданнями».





У січні 2021 року анонсований наступний кліп.