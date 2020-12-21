44 нових випадки COVID-19 у Кременчуці, двоє - померли

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Всього в інфекційних шпиталях лікується сто чотири пацієнти

Сьогодні, 22 грудня, у Кременчуці зареєстровано 44 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять шість жінок віком від 22 до 83 років та вісімнадцять чоловіків віком від 21 до 85 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Із вперше виявлених випадків захворювання сорок три пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто чотири пацієнти.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



Одужало двадцять чотири особи.



На жаль, два пацієнти померло.



Всього зареєстровано 4485 випадків



Одужало 2921

Померло 126