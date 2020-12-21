Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Коронавірус / Карантин

44 нових випадки COVID-19 у Кременчуці, двоє - померли

Сьогодні, 20:40 Переглядів: 0

Всього в інфекційних шпиталях лікується сто чотири пацієнти

Сьогодні, 22 грудня, у Кременчуці зареєстровано 44 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять шість жінок віком від 22 до 83 років та вісімнадцять чоловіків віком від 21 до 85 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Із вперше виявлених випадків захворювання сорок три пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується сто чотири пацієнти.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


Одужало двадцять чотири особи.


На жаль, два пацієнти померло.


Всього зареєстровано 4485 випадків


Одужало 2921
Померло 126

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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