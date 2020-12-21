Хокейний клуб «Кременчук» підсилився нападником Іллею Смирновим

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Хокеїсти «Кременчука» підсилилися нападником Іллею Смирновим, повідомляє пресслужба клубу.





Напададник Ілля Смирнов провів 4 сезони в МХЛ-Б, виступаючи за «Ястребів», «Тверічі» і «Комету». Всього в 118 матчах другої Молодіжної хокейної ліги Росії Смирнов набрав 95 (61 + 34) очок при показнику корисності +4. У сезоні-2014/15 увійшов до символічної збірної ліги.





Сезон 2017/18 форвард провів в ВХЛ-Б в «Кристал», набрав 23 (14 + 9) очка в 49 зустрічах.





Сезоном пізніше, в складі «Донбасу», Смирнов в 22 матчах УХЛ відзначився 21 (10 + 11) результативними балами, ставши з донецьким клубом чемпіоном України.





З літа 2019 нападаючий грав у Казахстані за «Актобе» - в 29 матчах нападник заробив 7 (6 + 1) очок.





У складі «Кременчука» 25-річний Ілля Смирнов виступатиме під 37 номером.





Нагадаємо, що наступний матч «містяни» проведуть у четвер, 24 грудня, проти «Дніпра». Початок зустрічі - о 19:00, пряма трансляція - на сайті XSPORT.ua.