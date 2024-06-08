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У Кременчуці побудують майданчик з напівнадземними смітниками за понад 100 тисяч гривень

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 259

Майданчик мають звести до кінця червня

На проспекті Свободи, 144 побудують контейнерний майданчик напівпідземними смітниками за майже 126 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи — комунальне підприємство «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» напряму уклало договір з підприємцем Олександром Шаповаловим. Майданчик мають звести до кінця червня. 

За даними Clarity Project, Олександр Шаповалов має найбільшу кількість контрактів з Кременчуцькою гімназією № 1 — 70 договорів на понад 650 тисяч гривень, далі йде КАТП 1628 — 25 договір на понад пів мільйона гривень. 

Зазначимо, що напівпідземні майданчики для збирання сміття у Кременчуці почали встановлювати з 2020 року. Тоді у департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що завдяки тому, що контейнери для змішаних відходів будуть розташовані під землею, вдасться уникнути неприємного запаху, до них не буде доступу тваринам, та й сама територія виглядатиме значно привабливішою та охайнішою.

Раніше встановленням контейнерів займались працівники комунальних підприємств міста. Контейнери постачала фірма «Елкопласт-Україна».

 

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Автор: Телеграф
Теги: смітник сміття напівпідземні баки
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