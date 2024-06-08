Учорашній ракетний удар у Полтаві пошкодив понад 50 приватних будинків — Пронін

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 426

Під час розбору завалів рятувальники використовували онлайн-трансляції для швидкої координації дій

Внаслідок ракетного удару, який стався учора, 7 червня, у Полтавській громаді, пошкоджень зазнали понад 50 приватних будинків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Жінка, яку дістали з-під завалів зруйнованого будинку, і досі перебуває у тяжкому стані. Також медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.

За словами Проніна, до ліквідації завалів залучили 70 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки.

Надзвичайники у роботі використовували відеокамери, бодікамери, квадрокоптери.

Це дало можливість зробити онлайн-трансляції для швидкої координації дій штабу, аналізу ситуації на місці події та прийняття відповідних важливих рішень, — додає Пронін.

Нагадаємо, учора, 7 червня, близько 15.00 російська ракета Х-59 влучила у приватний будтнок у Полтавській громаді. Під час удару у приміщенні будинку перебувала жінка. Її вдалося дістати з-під завалів, зараз вона у тяжкому стані перебуває у лікарні.

Гасили вогонь та розбирали завали понад чотири години — рятувальники завершили роботу близько 19.45.

На місці працювали комунальники, фахівці соцзахисту та волонтери, аби надати усю необхідну допомогу постраждалим.