Учорашній ракетний удар у Полтаві пошкодив понад 50 приватних будинків — Пронін

Внаслідок ракетного удару, який стався учора, 7 червня, у Полтавській громаді, пошкоджень зазнали понад 50 приватних будинків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Жінка, яку дістали з-під завалів зруйнованого будинку, і досі перебуває у тяжкому стані. Також медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.
За словами Проніна, до ліквідації завалів залучили 70 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки.
Надзвичайники у роботі використовували відеокамери, бодікамери, квадрокоптери.
Нагадаємо, учора, 7 червня, близько 15.00 російська ракета Х-59 влучила у приватний будтнок у Полтавській громаді. Під час удару у приміщенні будинку перебувала жінка. Її вдалося дістати з-під завалів, зараз вона у тяжкому стані перебуває у лікарні.
Гасили вогонь та розбирали завали понад чотири години — рятувальники завершили роботу близько 19.45.
На місці працювали комунальники, фахівці соцзахисту та волонтери, аби надати усю необхідну допомогу постраждалим.
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