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Учорашній ракетний удар у Полтаві пошкодив понад 50 приватних будинків — Пронін

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 426

 

Під час розбору завалів рятувальники використовували онлайн-трансляції для швидкої координації дій  

Внаслідок ракетного удару, який стався учора, 7 червня, у Полтавській громаді, пошкоджень зазнали понад 50 приватних будинків. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

 

Жінка, яку дістали з-під завалів зруйнованого будинку, і досі перебуває у тяжкому стані. Також медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес.

За словами Проніна, до ліквідації завалів залучили 70 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки

 

Надзвичайники у роботі використовували відеокамери, бодікамери, квадрокоптери.

Це дало можливість зробити онлайн-трансляції для швидкої координації дій штабу, аналізу ситуації на місці події та прийняття відповідних важливих рішень, — додає Пронін.

Нагадаємо, учора, 7 червня, близько 15.00 російська ракета Х-59 влучила у приватний будтнок у Полтавській громаді. Під час удару у приміщенні будинку перебувала жінка. Її вдалося дістати з-під завалів, зараз вона у тяжкому стані перебуває у лікарні.

Гасили вогонь та розбирали завали понад чотири години — рятувальники завершили роботу близько 19.45. 

На місці працювали комунальники, фахівці соцзахисту та волонтери, аби надати усю необхідну допомогу постраждалим.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: ракетний обстріл ракетний удар руйнування приватний будинок
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