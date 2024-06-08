На місці ракетного удару у Полтаві працюють комунальники, працівники соцзахисту та волонтери — Ямщикова

На місці ворожого влучання 7 червня по приватному будинку у Полтавській громаді працювали понад 100 осіб підрозділів служб Полтавської міської ради. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.
Внаслідок влучання постраждала жінка, яка на той момент перебувала у будинку. Її дістали з-під завалів та госпіталізували.
На місці працювали комунальники — розбирали та вивозили залишки зруйнованого будинку. Також 25 працівників соцзахисту консультували громадян, чиї будинки постраждали внаслідок ударної хвилі, як вони можуть отримати компенсацію за пошкоджене житло.
За словами Ямщикової, допомагають у роботі і волонтери та благодійні організації. Представники гуманітарної місії «Проліска» надали OSB-і панелі та плівку. Волонтери БО БФ «Вільні і незламні», «Легіон» допомагають мешканцям з демонтажем пошкодженого майна та закриттям вибитих дверей і вікон.
Також усім громадянам, які проживають у цьому мікрорайоні уже відновили електропостачання.
У суботу, 8 червня, усі відповідні служби продовжать роботу на місці влучання.
Нагадаємо, учора, 7 червня, близько 15.00 армія РФ вдарила крилатою ракетою Х-59 по приватному будинку у Полтавській громаді. Будинок повністю зруйнований, з-під завалів вдалося дістати жінку, яка на момент удару перебувала у будинку. Її у важкому стані госпіталізували.
Прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Полтаві. Також працівники поліції та СБУ задокументували усі наслідки ракетного удару.
Ліквідація пожежі та розбір завалів тривали понад 4 години. До роботи залучили 70 рятувальників.
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