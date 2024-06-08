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На місці ракетного удару у Полтаві працюють комунальники, працівники соцзахисту та волонтери — Ямщикова

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 824

 

Мешканцям прилеглих територій уже відновили електропостачання

На місці ворожого влучання 7 червня по приватному будинку у Полтавській громаді працювали понад 100 осіб підрозділів служб Полтавської міської ради. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

Внаслідок влучання постраждала жінка, яка на той момент перебувала у будинку. Її дістали з-під завалів та госпіталізували. 

Постраждала знаходиться у важкому стані. Жінка працює медсестрою в одному із реанімаційних відділень міської лікарні, — пише Ямщикова.

На місці працювали комунальники — розбирали та вивозили залишки зруйнованого будинку. Також 25 працівників соцзахисту консультували громадян, чиї будинки постраждали внаслідок ударної хвилі, як вони можуть отримати компенсацію за пошкоджене житло.

 

За словами Ямщикової, допомагають у роботі і волонтери та благодійні організації. Представники гуманітарної місії «Проліска» надали OSB-і панелі та плівку. Волонтери БО БФ «Вільні і незламні», «Легіон» допомагають мешканцям з демонтажем пошкодженого майна та закриттям вибитих дверей і вікон.

 

Працівники УЖКГ проводять обходи території та фіксують пошкодження поруч з ураженням, адже ударна хвиля була надто сильною, — додає Ямщикова.

Також усім громадянам, які проживають у цьому мікрорайоні уже відновили електропостачання.

 

У суботу, 8 червня, усі відповідні служби продовжать роботу на місці влучання.

Нагадаємо, учора, 7 червня, близько 15.00 армія РФ вдарила крилатою ракетою Х-59 по приватному будинку у Полтавській громаді. Будинок повністю зруйнований, з-під завалів вдалося дістати жінку, яка на момент удару перебувала у будинку. Її у важкому стані госпіталізували.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Полтаві. Також працівники поліції та СБУ задокументували усі наслідки ракетного удару

Ліквідація пожежі та розбір завалів тривали понад 4 години. До роботи залучили 70 рятувальників.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Катерина Ямщикова
Теги: ракетний удар приватний будинок Полтава
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