Поліція, прокуратура та СБУ документують наслідки ракетного удару по приватному будинку у Полтаві

Сьогодні, 7 червня, близько 15.40 армія РФ вдарила ракетою по приватному будинку у Полтавській громаді. Внаслідок обстрілу приватний будинок повністю зруйнований, потерпілу 46-річну місцеву мешканку дістали з-під завалів та госпіталізували у вкрай тяжкому стані.
Пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області показала кадри роботи правоохоронців на місці події.
Над ліквідацією наслідків працюють рятувальники, патрульні поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, спеціалісти-криміналісти, слідчо-оперативні групи поліції, працівники СБУ, прокуратури та комунальні служби.
Необхідну допомогу та підтримку надають мешканцям і поліцейські психологи.
Наразі на місці події рятувальникам вдалося пожежу локалізувати. Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та спільно із представниками СБУ й прокуратури фіксують наслідки воєнного злочину.
За попередніми даними пресслужби Полтавської обласної прокуратури, удар був нанесений крилатою ракетою Х-59.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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