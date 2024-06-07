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Поліція, прокуратура та СБУ документують наслідки ракетного удару по приватному будинку у Полтаві

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 346

 

Місцевим мешканцям надають необхідну психологічну допомогу

Сьогодні, 7 червня, близько 15.40 армія РФ вдарила ракетою по приватному будинку у Полтавській громаді. Внаслідок обстрілу приватний будинок повністю зруйнований, потерпілу 46-річну місцеву мешканку дістали з-під завалів та госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області показала кадри роботи правоохоронців на місці події.

Над ліквідацією наслідків працюють рятувальники, патрульні поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, спеціалісти-криміналісти, слідчо-оперативні групи поліції, працівники СБУ, прокуратури та комунальні служби.  

 

Необхідну допомогу та підтримку надають мешканцям і поліцейські психологи.

 

Наразі на місці події рятувальникам вдалося пожежу локалізувати. Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та спільно із представниками СБУ й прокуратури фіксують наслідки воєнного злочину.

 

За попередніми даними пресслужби Полтавської обласної прокуратури, удар був нанесений крилатою ракетою Х-59

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: ракетний удар Полтава постраждалі поліція прокуратура СБУ
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