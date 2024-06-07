Поліція, прокуратура та СБУ документують наслідки ракетного удару по приватному будинку у Полтаві

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 346

Місцевим мешканцям надають необхідну психологічну допомогу

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини

Поділитись новиною



