Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші, Полтавщина

Робоча група «Прозорість і підзвітність» перевірить закупівлю муловсмоктувального авто «Кременчукводоканалом»

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 109

 

Попередньо аудитори процедурних порушень у закупівлі не виявили

*фото ілюстративне

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» перевірить закупівлю муловсмоктувального автомобіля комунальним підприємством «Кременчукводоканал». Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Підприємство уклало договір із єдиним учасником торгів — місцевим приватним підприємством. Спочатку сума договору становила 7 млн 398 тис. грн, потім додатковою угодою її зменшили до 7,2 млн грн. Таку суму замовник зазначав при розрахунку очікуваної вартості.

За словами Проніна, аудиторська служба уже проаналізувала закупівлю і процедурних порушень там не виявила. 

Податківці розповіли, що підприємство має потужності й працівників, щоб виготовити таку спецтехніку. Комплектуючі імпортує, за попереднім аналізом, завищень ціни не виявили. Також закупівлю перевірить Бюро економічної безпеки, а поліція — підприємство-переможця, — додає Пронін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що КП «Кременчукводоканал» 6 травня оголосило тендер на купівлю муловсмоктувального автомобіля. Згідно з тендерною документацією, авто має бути новим і виготовленим не раніше 2023 року. Машину мають доставити до кінця 2024 року. 



0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: enovosty.com
Теги: водоканал Кременчукводоканал закупівлі Прозорість і підзвітність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх