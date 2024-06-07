Робоча група «Прозорість і підзвітність» перевірить закупівлю муловсмоктувального авто «Кременчукводоканалом»

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 109

Попередньо аудитори процедурних порушень у закупівлі не виявили

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» перевірить закупівлю муловсмоктувального автомобіля комунальним підприємством «Кременчукводоканал». Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Підприємство уклало договір із єдиним учасником торгів — місцевим приватним підприємством. Спочатку сума договору становила 7 млн 398 тис. грн, потім додатковою угодою її зменшили до 7,2 млн грн. Таку суму замовник зазначав при розрахунку очікуваної вартості.

За словами Проніна, аудиторська служба уже проаналізувала закупівлю і процедурних порушень там не виявила.

Податківці розповіли, що підприємство має потужності й працівників, щоб виготовити таку спецтехніку. Комплектуючі імпортує, за попереднім аналізом, завищень ціни не виявили. Також закупівлю перевірить Бюро економічної безпеки, а поліція — підприємство-переможця, — додає Пронін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що КП «Кременчукводоканал» 6 травня оголосило тендер на купівлю муловсмоктувального автомобіля. Згідно з тендерною документацією, авто має бути новим і виготовленим не раніше 2023 року. Машину мають доставити до кінця 2024 року.







