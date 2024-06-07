Робоча група «Прозорість і підзвітність» перевірить закупівлю муловсмоктувального авто «Кременчукводоканалом»

Обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» перевірить закупівлю муловсмоктувального автомобіля комунальним підприємством «Кременчукводоканал». Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Підприємство уклало договір із єдиним учасником торгів — місцевим приватним підприємством. Спочатку сума договору становила 7 млн 398 тис. грн, потім додатковою угодою її зменшили до 7,2 млн грн. Таку суму замовник зазначав при розрахунку очікуваної вартості.
За словами Проніна, аудиторська служба уже проаналізувала закупівлю і процедурних порушень там не виявила.
Нагадаємо, раніше ми писали, що КП «Кременчукводоканал» 6 травня оголосило тендер на купівлю муловсмоктувального автомобіля. Згідно з тендерною документацією, авто має бути новим і виготовленим не раніше 2023 року. Машину мають доставити до кінця 2024 року.
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