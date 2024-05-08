КП «Кременчукводоканал» планує купити машину за понад 7 млн грн

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Авто мають доставити до кінця 2024 року

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» планує купити муловсмоктувальну машину, очікувана вартість транспорту — 7,4 млн грн. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер оголосили 6 травня. Згідно з тендерною документацією, авто має бути новим і виготовленим не раніше 2023 року. Машину мають доставити до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у лютому «Кременчукводоканал» замовив розробку проєкту на встановлення сонячної електростанції.