Сьогодні, 8 травня, близько 4.38 у Кременчуці пролунали вибухи.
Усього містяни чули чотири вибухи з інтервалом приблизно у пів хвилини.
Тривогу в області оголосили о 00.14.
Потім близько 02.06 почали з'являтися повідомлення про вибухи на Полтавщині.
О 02.51 голова Полтавсько облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі написав, що амрія РФ атакує Полтавщину і закликав усіх перебувати в укриттях до відбою.
О 4.40 мешканці Кременчука у соцмережах почали повідомляти, що на кілька хвилин зникло світло.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.
Відбій повітряної тривоги на Полтавщині оголосили о 6.04.
О 6.12 Філіп Пронін прокоментував нічну атаку на Полтавщину. За його словами, основну частину повітряних цілей відпрацювали сили протиповітряної оборони, проте є влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму телеграм-каналі також доповів про влучання:
Також він закликав українців ощадливіше використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.
О 6.27 на Полтавщині та по всій Україні оголосили повторну повітряну тривогу — пресслужба Повітряних сил Збройних сил України попередила про зліт літака МіГ-31К, носія аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
Відбій по областях оголосили о 6.54.
Нагадаємо, останнього разу армія РФ атакувала Кременчук у п’ятницю, 3 травня. Тоді сили ППО відпрацьовували ворожий безпілотник.
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