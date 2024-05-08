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Полтавщина під ракетним обстрілом: у Кременчуці відпрацювали сили ППО, а у Полтавському районі є влучання (оновлюється)

Сьогодні, 04:48 Переглядів: 7 893

 

Ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфораструктури

*фото ілюстративне

Сьогодні, 8 травня, близько 4.38 у Кременчуці пролунали вибухи. 

Усього містяни чули чотири вибухи з інтервалом приблизно у пів хвилини.

Тривогу в області оголосили о 00.14.

Потім близько 02.06 почали з'являтися повідомлення про вибухи на Полтавщині.

О 02.51 голова Полтавсько облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі написав, що амрія РФ атакує Полтавщину і закликав усіх перебувати в укриттях до відбою.

О 4.40 мешканці Кременчука у соцмережах почали повідомляти, що на кілька хвилин зникло світло.

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Відбій повітряної тривоги на Полтавщині оголосили о 6.04.

О 6.12 Філіп Пронін прокоментував нічну атаку на Полтавщину. За його словами, основну частину повітряних цілей відпрацювали сили протиповітряної оборони, проте є влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

 

Міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму телеграм-каналі також доповів про влучання:

Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Також він закликав українців ощадливіше використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.

О 6.27 на Полтавщині та по всій Україні оголосили повторну повітряну тривогу — пресслужба Повітряних сил Збройних сил України попередила про зліт літака МіГ-31К, носія аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

Відбій по областях оголосили о 6.54.

Нагадаємо, останнього разу армія РФ атакувала Кременчук у п’ятницю, 3 травня. Тоді сили ППО відпрацьовували ворожий безпілотник.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: вибухи ракетний обстріл
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