Понад 5 тисяч жителів Полтавщини хворіють на ГРВІ

За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, на Полтавщині спостерігається зменшення захворюваності на грип та ГРВІ.

Коментар Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

«Захворюваність знижується. За тиждень в області зареєстровано 5780 випадків, на 2% менше, ніж на попередньому, показник 427,4 на 100 тисяч населення, на 18% менше базового», — йдеться у повідомленні.