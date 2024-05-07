Понад 5 тисяч жителів Полтавщини хворіють на ГРВІ

В області зафіксовано понад 5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, включно з COVID-19. Захворюваність зменшилась на 2% порівняно з попереднім тижнем
За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, на Полтавщині спостерігається зменшення захворюваності на грип та ГРВІ.
Загальна статистика:
Найбільш уражені громади:
Коментар Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб:
«Захворюваність знижується. За тиждень в області зареєстровано 5780 випадків, на 2% менше, ніж на попередньому, показник 427,4 на 100 тисяч населення, на 18% менше базового», — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, нещодавно Полтавщина увійшла в п'ятірку областей за кількістю хворих на COVID-19. Від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».
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