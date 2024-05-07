Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

Понад 5 тисяч жителів Полтавщини хворіють на ГРВІ

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 77

 

В області зафіксовано понад 5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, включно з COVID-19. Захворюваність зменшилась на 2% порівняно з попереднім тижнем

За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, на Полтавщині спостерігається зменшення захворюваності на грип та ГРВІ.

  • Загальна статистика:

    • За тиждень зареєстровано 5780 випадків ГРВІ, включно з COVID-19.
    • Це на 2% менше порівняно з попереднім тижнем.
    • Показник захворюваності — 427,4 на 100 тисяч населення, що на 18% менше базового рівня.

  • Найбільш уражені громади:

    • Карлівська громада
    • Машівська громада
    • Гадяцька громада

Коментар Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

«Захворюваність знижується. За тиждень в області зареєстровано 5780 випадків, на 2% менше, ніж на попередньому, показник 427,4 на 100 тисяч населення, на 18% менше базового», — йдеться у повідомленні.

Рекомендації:

  • Дотримуватися правил гігієни (миття рук, уникнення контакту з хворими).
  • При перших симптомах захворювання звертатися до лікаря.
  • Дотримуватися правил маскового режиму в громадських місцях.

Нагадаємо, нещодавно Полтавщина увійшла в п'ятірку областей за кількістю хворих на COVID-19. Від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».

ПО ТЕМІ:

Коли треба приймати антибіотики, противірусні та вітаміни під час лікування грипу, ковіду та ГРВІ: інтерв'ю з кременчуцькою лікаркою

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: штучний інтелект
Теги: ГРВІ грип Covid-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх