Полтавщина увійшла в п'ятірку областей за кількістю хворих на COVID-19

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Протягом тижня з 25 по 31 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 132 338 українців, із них 74 508 — діти. До лікарень потрапило 4 275 осіб, у т. ч. 2 493 дитини. COVID-19 діагностували у 1 433 українців, найбільше випадків — у Чернігівській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Статистику повідомили у МОЗ України 5 квітня.

З Полтавщини на COVID-19 захворіли 94 людини, а одна з них померла у Глобинській громаді. Як повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 1 квітня, у частини громад Полтавщини показник захворюваності на ГРІ перевищує базовий у 1,5-2 рази. Йдеться про наступні громади:

Новоселівська громада – 1304,4 на 100 тисяч населення;

Чорнухинська громада – 1051,3;

Щербанівська громада – 938,5;

Мартинівська громада – 846;

Сенчанська громада – 831,6;

Машівська громада – 831,2.

При цьому у Кременчуці за минулий тиждень зареєстрували 684 випадки захворювань на ГРВІ, 2 випадки грипу та 9 випадків COVID-19. Перевищення епідпорогу по ГРВІ, грипу та COVID-19 у Кременчуці немає, повідомила 5 квітня пресслужба мерії.

Від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».