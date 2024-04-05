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Полтавщина увійшла в п'ятірку областей за кількістю хворих на COVID-19

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 104

У Кременчуці кажуть, що ситуація контрольована

Протягом тижня з 25 по 31 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 132 338 українців, із них 74 508 — діти. До лікарень потрапило 4 275 осіб, у т. ч. 2 493 дитини. COVID-19 діагностували у 1 433 українців, найбільше випадків — у Чернігівській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Статистику повідомили у МОЗ України 5 квітня.

З Полтавщини на COVID-19 захворіли 94 людини, а одна з них померла у Глобинській громаді. Як повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб 1 квітня, у частини громад Полтавщини показник захворюваності на ГРІ перевищує базовий у 1,5-2 рази. Йдеться про наступні громади:

  • Новоселівська громада – 1304,4 на 100 тисяч населення;
  • Чорнухинська громада – 1051,3;
  • Щербанівська громада – 938,5;
  • Мартинівська громада – 846;
  • Сенчанська громада – 831,6;
  • Машівська громада – 831,2.

 

При цьому у Кременчуці за минулий тиждень зареєстрували 684 випадки захворювань на ГРВІ, 2 випадки грипу та 9 випадків COVID-19. Перевищення епідпорогу по ГРВІ, грипу та COVID-19 у Кременчуці немає, повідомила 5 квітня пресслужба мерії.

Від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ГРВІ грип COVID-19 захворюваність Полтавщина
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