За тиждень у Кременчуці зареєстрували 684 випадки випадків ГРВІ

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Перевищення епідпорогу по ГРВІ, грипу та COVID-19 у Кременчуці немає, повідомила 5 квітня пресслужба мерії.

За минулий тиждень у місті зареєстрували 684 випадки захворювань на ГРВІ, 2 випадки грипу та 9 випадків COVID-19.

Щоб захиститися від вірусних інфекцій варто дотримуватися декількох правил, йдеться у повідомленні:

регулярно мити руки або використовувати антисептик;

правильно використовувати захисну маску;

дотримуватися гігієни кашлю та чхання;

уникати великих скупчень людей;

дотримуватися фізичної дистанції;

щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.

Наразі в місті є вакцина фірми виробника Pfizer проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення в будні згідно з графіком роботи:

з 8.00 до 17.00 за адресами: вул. Київська, 14; вул. Квітки Цісик, 1а; квартал 278, 13б; проспект Лесі Українки, 80; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Володимира Великого, 62; вул. Олексія Древаля, 101;

з 8.00 до 15.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;

з 9.00 до 12.00 за адресою: вул. Чумацький Шлях, 9;

з 8.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26;

з 10.00 до 14.00 за адресою: вул. Юрія Руфа, 12.

Нагадаємо, що від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».