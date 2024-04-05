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За тиждень у Кременчуці зареєстрували 684 випадки випадків ГРВІ

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 76

Також зареєстрували 2 випадки грипу та 9 випадків COVID-19

Перевищення епідпорогу по ГРВІ, грипу та COVID-19 у Кременчуці немає, повідомила 5 квітня пресслужба мерії.

За минулий тиждень у місті зареєстрували 684 випадки захворювань на ГРВІ, 2 випадки грипу та 9 випадків COVID-19.
Щоб захиститися від вірусних інфекцій варто дотримуватися декількох правил, йдеться у повідомленні:

  • регулярно мити руки або використовувати антисептик;
  • правильно використовувати захисну маску;
  • дотримуватися гігієни кашлю та чхання;
  • уникати великих скупчень людей;
  • дотримуватися фізичної дистанції;
  • щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.

Наразі в місті є вакцина фірми виробника Pfizer проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення в будні згідно з графіком роботи:

  • з 8.00 до 17.00 за адресами: вул. Київська, 14; вул. Квітки Цісик, 1а; квартал 278, 13б; проспект Лесі Українки, 80; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Володимира Великого, 62; вул. Олексія Древаля, 101;
  • з 8.00 до 15.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;
  • з 9.00 до 12.00 за адресою: вул. Чумацький Шлях, 9;
  • з 8.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26;
  • з 10.00 до 14.00 за адресою: вул. Юрія Руфа, 12.

Нагадаємо, що від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: штучний інтелект
Теги: ГРВІ Covid-19 грип епідпоріг
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