За тиждень у Кременчуці зареєстрували 684 випадки випадків ГРВІ

Перевищення епідпорогу по ГРВІ, грипу та COVID-19 у Кременчуці немає, повідомила 5 квітня пресслужба мерії.
За минулий тиждень у місті зареєстрували 684 випадки захворювань на ГРВІ, 2 випадки грипу та 9 випадків COVID-19.
Щоб захиститися від вірусних інфекцій варто дотримуватися декількох правил, йдеться у повідомленні:
Наразі в місті є вакцина фірми виробника Pfizer проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення в будні згідно з графіком роботи:
Нагадаємо, що від початку епідсезону 2023-2024 років від ускладнень COVID-19 на Полтавщині померло 49 людей, а від грипу зареєстрували 4 смертельних випадки. У середині березня на Полтавщині зареєстрували перший в області випадок захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон» під назвою «Дженні».
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