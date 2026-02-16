У Кременчуці на грип та ГРВІ захворіли майже півтори тисячі містян

У Кременчуці за минулий тиждень — із 9 по 15 лютого — зареєстрували 1457 випадків захворювань на ГРВІ, із них 134 — грип. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Серед хворих на грип — 128 дітей, із яких 42 госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Також грип виявили у 6 дорослих, п’ятеро з них проходять стаціонарне лікування.

Загалом діти становлять понад половину всіх хворих на ГРВІ — 741 випадок.

Окрім того, за тиждень у місті зафіксували 2 випадки COVID-19: один у дитини (лікується амбулаторно) та один у дорослого, якого госпіталізували до інфекційного відділення.

Також минулого тижня до інфекційного відділення госпіталізували 6 дітей із ГРВІ, дорослі пацієнти лікуються амбулаторно.

Нині медики фіксують рівень захворюваності на ГРВІ у місті як середній.

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуцькому районі внаслідок захворювання на грип А померла 13-річна дівчина.