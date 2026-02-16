ГО "Захист держави"
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавщини потрапив у рабство під виглядом реабілітаційного центру

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 1 006

 

Правоохоронці звільнили 16 людей, яких змушували до примусової праці під виглядом лікування залежностей

Житель Полтавської області потрапив у рабство під приводом перебування у реабілітаційному центрі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на Київщині організована група під виглядом реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних незаконно утримувала людей і змушувала їх до фізичної праці. 

 

Як повідомили у поліції, схему організував керівник громадської організації. До діяльності він залучив співзасновника, трьох наглядачів-охоронців та ще дев’ятьох осіб. Загалом у псевдореабілітаційному центрі незаконно утримували 58 людей.

Потерпілих обмежували в пересуванні та спілкуванні, не дозволяли самостійно залишати територію закладу. На них психологічно тиснули, погрожували та били і тим самим примушували до обробки земельних ділянок, будівельних робіт, заготівлі деревини. Крім того, людям силоміць вводили седативні препарати. За використання примусової праці організатори отримували гроші від замовників.

 

Під час обшуків у приміщенні центру, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях поліціянти вилучили документацію, електронні носії, печатки, документи фіктивних підприємств, телефони, транспорт, незареєстровану зброю, гроші та сильнодіюні лікарські засоби.

Правоохоронці звільнили 16 громадян, які стали потенційними жертвами торгівлі людьми, серед них — один неповнолітній. Нині їм надають допомогу соціальні служби та правозахисні організації, вирішується питання щодо надання статусу постраждалих від торгівлі людьми.

 

Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України. Усіх фігурантів затримали.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно жителька Полтавщини ледь не стала жертвою міжнародного каналу торгівлі людьми.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Національна поліція Джерело відео: Національна поліція
Теги: торгівля людьми рабство
