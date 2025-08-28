Жителька Полтавщини ледь не стала жертвою міжнародного каналу торгівлі людьми

Її та ще одну жінку мали відправити за кордон для надання сексуальних послуг

Жителька Полтави ледь не стала жертвою міжнародного каналу торгівлі людьми: правоохоронцям вдалося запобігти схемі. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

Відомо, що організаторкою каналу була 23-річна жінка з міста Чоп. За даними правоохоронців, їй уже повідомили про підозру та скерували до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, підозрювана через соцмережі знаходила жінок, які шукали високооплачувану роботу за кордоном, і переконувала їх у можливості «заробітків». Таким чином їй вдалося завербувати 25-річну мешканку Полтавщини та 29-річну жінку з Чернігівщини. Їх мали відправити до Чехії, а далі — до Йорданії та Катару для надання сексуальних послуг.

Правоохоронці затримали організаторку на залізничному вокзалі Чопа. Їй повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 тис. грн.

