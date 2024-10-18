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На Полтавщині поліція викрила 9 фактів трудової та сексуальної експлуатації

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 2

 

Міграційна поліція Полтавщини розповіла про протидію торгівлі людьми в умовах воєнного стану

Сьогодні, 18 жовтня, відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми. У зв’язку з цим Головне управління Національної поліції у Полтавській області нагадує про загрози, з якими стикаються українці, особливо в умовах російської загрози та пов’язаною з нею міграцією населення.

Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей. Це злочин проти волі, честі та гідності особи.

Як зазначають експерти з питань протидії торгівлі людьми, з початком повномасштабної війни в Україні сотні тисяч людей опинилися у стані вимушеної міграції та вразливості. Зростання кількості переселенців, економічна нестабільність, постійні загрози та пошук нових можливостей призводять до того, що торгівці людьми отримують нові можливості для експлуатації громадян. Люди, які втратили житло, роботу та звичне життя, стають особливою мішенню для злочинців, — зазначають в поліції.

Офіційні дані Управління міграційної поліції Полтавської області свідчать про те, що злочини, пов’язані з торгівлею людьми трапляються і в нашому регіоні. Упродовж 2023-2024 років правоохоронці викрили у Кременчуцькому районі діяльність організованої злочинної групи, яка під виглядом реабілітаційного центру вербувала соціально незахищених людей — без постійного місця проживання, осіб з інвалідністю та психічними порушеннями.

— Зловмисники використовували обман, щоб залучати їх до трудової експлуатації на користь третіх осіб. Зафіксовано шість таких випадків. Обвинувальні акти відносно трьох учасників цієї групи вже скеровані до суду. Окрім того, поліція задокументувала три факти сексуальної експлуатації. Матеріали цієї справи також направили на розгляд суду, - йдеться у повідомлені.

Як уберегти себе та близьких від небезпеки

Правоохоронці зазначають, що більшість постраждалих від торгівлі людьми навіть не усвідомлюють, що стали жертвами злочинної схеми. Саме тому важливо знати, як розпізнати ознаки вербування та уникнути пастки.

  • Будьте обережними з пропозиціями роботи. Якщо вам пропонують роботу з надто вигідними умовами, це може бути ознакою небезпеки. Перевіряйте роботодавців, договори та умови праці.
  • Не довіряйте випадковим знайомствам. Підозрілі люди, які пропонують допомогу чи роботу без належних документів або детальних умов, можуть бути частиною злочинних схем.
  • Не залишайтеся наодинці зі своєю проблемою. У разі будь-яких сумнівів звертайтеся до поліції або консульських установ, якщо ви перебуваєте за кордоном.
  • Інформуйте близьких та знайомих про своє місцеперебування. Завжди повідомляйте їм, де ви перебуваєте, особливо якщо плануєте поїздки за межі свого міста чи країни.
— Поліція продовжує працювати над викриттям злочинних угруповань та захистом громадян від експлуатації. Проте запобігти торгівлі людьми можливо лише за умови пильності та активної участі всіх громадян. Боротьба з торгівлею людьми — це боротьба за права кожного з нас. Залишайтеся уважними, інформованими та готовими допомогти іншим у цей важкий час, — закликають правоохоронці.

 Нагадаємо, раніше ми писали, що на Полтавщині 14 громадян стали жертвами торгівлі людьми.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини торгівля людьми
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