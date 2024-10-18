На Полтавщині поліція викрила 9 фактів трудової та сексуальної експлуатації

Сьогодні, 18 жовтня, відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми. У зв’язку з цим Головне управління Національної поліції у Полтавській області нагадує про загрози, з якими стикаються українці, особливо в умовах російської загрози та пов’язаною з нею міграцією населення.
Торгівля людьми — це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей. Це злочин проти волі, честі та гідності особи.
Як зазначають експерти з питань протидії торгівлі людьми, з початком повномасштабної війни в Україні сотні тисяч людей опинилися у стані вимушеної міграції та вразливості. Зростання кількості переселенців, економічна нестабільність, постійні загрози та пошук нових можливостей призводять до того, що торгівці людьми отримують нові можливості для експлуатації громадян. Люди, які втратили житло, роботу та звичне життя, стають особливою мішенню для злочинців, — зазначають в поліції.
Офіційні дані Управління міграційної поліції Полтавської області свідчать про те, що злочини, пов’язані з торгівлею людьми трапляються і в нашому регіоні. Упродовж 2023-2024 років правоохоронці викрили у Кременчуцькому районі діяльність організованої злочинної групи, яка під виглядом реабілітаційного центру вербувала соціально незахищених людей — без постійного місця проживання, осіб з інвалідністю та психічними порушеннями.
Правоохоронці зазначають, що більшість постраждалих від торгівлі людьми навіть не усвідомлюють, що стали жертвами злочинної схеми. Саме тому важливо знати, як розпізнати ознаки вербування та уникнути пастки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Полтавщині 14 громадян стали жертвами торгівлі людьми.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.