Молода дружина лишилася вдовою: у Кременчуці в останню путь провели полеглого сержанта Назара Лагуновського

Військовий шлях бійця розпочався ще у 2020-му році під час служби за контрактом. Цією справою Назар жив, розповідають його бойові побратими
Сьогодні, 18 жовтня, у Кременчуцькому міському палаці культури попрощалися із загиблим у бою за Україну військовослужбовцем Назаром Лагуновським. Народився чоловік 15 грудня 2001 року у Семенівській громаді, жив у Кременчуці. До лав Збройних сил України приєднався у день свого 19-річчя — 15 грудня 2020 року.
Провести полеглого військового зібралися багато людей — рідні, знайомі, друзі, приїхали бойові побратими.
Микола служив із Назаром з перших днів повномасштабного вторгнення. Говорить, попри свій молодий вік, хлопець був досвідченим у військовій сфері.
За словами Миколи, військова справа — саме те, що Назарові подобалося. Він буквально жив цим.
Як щирого, відвертого і товариського чоловіка пригадує Назара й інший його побратим, «Гуцул».
Ще «Гуцул» розповідає, що нещодавно Назар одружився.
Поділився спогадами про Назара і його однокласник Тарас.
Тарас додає: про загибель товариша йому повідомили телефоном.
Свій військовий шлях полеглий оборонець розпочав із військової служби за контрактом, розповідає нам військовослужбовиця Любов Телятник.
У Назара лишилися дружина, батьки та двоє братів, які продовжують воювати за Україну.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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