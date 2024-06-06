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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 14 громадян стали жертвами торгівлі людьми — ОВА

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 162

 

Усі постраждалі — переселенці із деокупованих територій

*фото ілюстративне

На Полтавщині 14 громадян стали жертвами торгівлі людьми. Про це стало відомо під час брифінгу координаторки напряму протидії торгівлі людьми благодійної організації «Світло надії» Тетяни Піценко.

 

— До нас зверталися постраждалі, які приїхали із деокупованих територій, важко працювали під пильним наглядом та за вказівки російських військ, без їжі та плати, з насильницькими діями вони рили окопи, варили їсти для ворожої армії, — розповіла Тетяна Піценко.

За словами жінки, усі постраждалі отримали психологічні консультації та гуманітарну допомогу, їх забезпечили притулком та допомогли з облаштуванням житла. Окрім цього, цих людей залучали і до участі в різних проєктах — у навчанні для підвищення кваліфікації та грантових програмах для постраждалих, які прагнуть започаткувати власний бізнес.

Загалом із вересня 2023 року до травня 2024 року на Полтавщині виявили та надали матеріальну підтримку 19 людям, які постраждали від трудової експлуатації.

Також в області триває Всеукраїнська інформаційна кампанія «Тобою скористалися». Її мета — підвищити обізнаність українців про сучасне рабство та як йому протидіяти.

Нагадаємо, станом на серпень 2022 рік у Кременчуцькому районі було зафіксовано два випадки постраждалих від тогрівлі людьми.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ua.korrespondent.ne, Полтавська ОВА
Теги: торгівля людьми жертви Полтавська область
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