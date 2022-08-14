У Кременчуцькому районі 2 людини постраждали від торгівлі людьми

У районі постійно здійснюються заходи щодо виявлення осіб, які постарждали від торгівлі людьми. Зокрема серед представників національних меншин та внутришньо переміщених осіб. Про це 12 серпня на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
На початку 2020 р. було зафіксовано 2 випадки торгівлі людьми, через що у 1 кварталі 2022 р. Національна соціальна сервісна служба України встановила статуси осіб, які постраждали від торгівлі людьми 2 особам:
Станом на сьогодні звернень щодо осіб, постраждали від торгівлі людьми, до КРВА не надходило.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер