У Кременчуцькому районі 2 людини постраждали від торгівлі людьми

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У районі постійно здійснюються заходи щодо виявлення осіб, які постарждали від торгівлі людьми. Зокрема серед представників національних меншин та внутришньо переміщених осіб. Про це 12 серпня на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

На початку 2020 р. було зафіксовано 2 випадки торгівлі людьми, через що у 1 кварталі 2022 р. Національна соціальна сервісна служба України встановила статуси осіб, які постраждали від торгівлі людьми 2 особам:

терміном на 2 роки 54-річній жінці;

терміном на 1 рік 58-річному чоловікові.

- Якщо ви знаєте людей, які мають ознаки постраждалих від торгівлі людьми, то звертайтеся до органів поліції. Після виїзду на місце та проведення відповідних дій, поліція доставить таку людину до органів соціального захисту КРВА. Після чого подаються документи до Національної соціальної сервісної служби України, яка встановлює статут постраждалої особи. Після цього людина отримує одноразову допомогу у розмірі 8 тис. грн, - додав Артем Даценко.

Станом на сьогодні звернень щодо осіб, постраждали від торгівлі людьми, до КРВА не надходило.