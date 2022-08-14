Змінили час проїзду центром Кременчука для мотоциклів

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Не поширюється обмеження руху на транспортні засоби, водії яких проживають або працюють у цій зоні обмеження

Змінено час проїзду центром Кременчука для мотоциклів. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Відтепер на Першотравневій, Соборній, Ігоря Сердюка та Перемоги на ділянці від вулиці Першотравневої до вулиці Ігоря Сердюка в Кременчуці заборонено рух мотоциклів з 20.00 до 7.00.

На дорогах встановлені відповідні знаки, які попереджають про заборону.

Не поширюється обмеження руху на транспортні засоби, водії яких проживають або працюють у цій зоні обмеження. У таких випадках транспортні засоби мусять в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Нагадаємо, що 9 серпня повідомлялось, що проїзд заборонять з 18.00 до 7.00.