На Полтавщині поліція вилучила у чоловіка гранату

13 серпня, близько 15.45, на Полтавщині поліція вилучила гранату у чоловіка, повідомила пресслужба поліції. Інформація про невідомого, який має при собі гранату, надійшла від громадян Кобеляцької громади до відділення поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління. Поліція встановила особу та вилучила боєприпас.
За даним фактом слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція вилучила предмет, який може нести загрозу та направила його на експертне дослідження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер