Лунін показав, як в одному з садочків Полтавщини виглядає «тиха година» в укритті

У жодній школі чи садочку Кременчука немає бомбосховища, а підвали не відповідають вимогам до укриття
13 серпня у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА показав Дмитро Лунін, як в одному з садочків Полтави виглядає «тиха година». Дітки сплять в укритті на надувних матрацах.
Нагадаємо, що у жодному садочку чи школі Кременчука немає укриттів, необхідних для повернення до очного навчання. Грошей на їх обладнання також не передбачається.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер