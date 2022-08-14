Лунін показав, як в одному з садочків Полтавщини виглядає «тиха година» в укритті

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 763

У жодній школі чи садочку Кременчука немає бомбосховища, а підвали не відповідають вимогам до укриття

13 серпня у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської ОВА показав Дмитро Лунін, як в одному з садочків Полтави виглядає «тиха година». Дітки сплять в укритті на надувних матрацах.

- Цей дитсадок може бути показовим прикладом, як гарантувати безпеку дошкільнят. Укриття не лише безпечне, а й комфортне, адже дошкільнята потребують набагато більше уваги, ніж діти шкільного віку. В ігровій формі діток вчать, що треба робити під час повітряної тривоги. У малечі навіть є «тривожні валізки», - написав Лунін.

Нагадаємо, що у жодному садочку чи школі Кременчука немає укриттів, необхідних для повернення до очного навчання. Грошей на їх обладнання також не передбачається.