Віталій Малецький і його заступники виїхали за кордон: у міськраді пояснили навіщо

Сьогодні, 16:31

Відомо, що кременчуцька делегація нині перебуває в столиці Угорщини, Будапешті

Міський голова Кременчука Віталій Малецький і два його заступники нині перебувають у відрядженні закордоном. За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, міська влада планує підписати певні угоди з «колегами» з закордону. Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 28 серпня.

— Є певні підписання певних угод з нашими майбутніми, а я думаю вже з сьогоднішніми колегами з закордону, — сказав чиновник.

Згодом міський голова на своїй сторінці опублікував допис про те, що нині перебуває у столиці Угорщини, в Будапешті.

На запрошення угорської сторони перебуваю у Будапешті, де зустрічаюся з мером Ержебетвароша Петером Нідермюллером, — зазначив міський голова.

Нагадаємо, у липні Віталій Малецький у складі делегації Полтавщини долучився до Конференції з питань відновлення України у Римі.