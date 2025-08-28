Віталій Малецький і його заступники виїхали за кордон: у міськраді пояснили навіщо

Міський голова Кременчука Віталій Малецький і два його заступники нині перебувають у відрядженні закордоном. За словами першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, міська влада планує підписати певні угоди з «колегами» з закордону. Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 28 серпня.
Згодом міський голова на своїй сторінці опублікував допис про те, що нині перебуває у столиці Угорщини, в Будапешті.
Нагадаємо, у липні Віталій Малецький у складі делегації Полтавщини долучився до Конференції з питань відновлення України у Римі.
