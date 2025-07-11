Міський голова Кременчука у складі делегації Полтавщини долучився до Конференції з питань відновлення України у Римі

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Команда Полтавської ОВА разом з очільниками Кременчуцької, Полтавської, Миргородської, Горішньоплавнівської, Глобинської, Опішнянської та Оржицької громад долучилася до Конференції з питань відновлення України (URC 2025) у Римі. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Масштабна подія зібрала представників понад 100 держав, міжнародних організацій, бізнес-спільноти, муніципалітетів для узгодження спільних дій у сфері відновлення та розвитку України. До відкриття конференції також долучився Президент Володимир Зеленський, — написав він.

Основними темами заходу стали мобілізація приватного сектору для відбудови та зростання, соціальне відновлення та розвиток людського капіталу, відновлення громад і областей, вступ до ЄС і пов’язані з цим реформи.

Володимир Когут зазначив, що на стенді Полтавської області презентували пріоритетні інвестиційні проєкти регіонального рівня та від кожної громади-учасниці.

— Для Полтавщини URC 2025 — це нагода налагодити міжнародне партнерство, заявити про стратегічні ініціативи, що сприятимуть повоєнному розвитку регіону. Вдячні Президенту України, всім лідерам й учасникам конференції за увагу до нашої держави. Продовжуємо працювати заради справедливого миру, безпеки та відновлення, - резюмував він.

Нагадаємо, учора ми писали про проєкти у сфері медицини, енергоефективності та комунального господарства, які Кременчук представляє на міжнародній конференції з відновлення України в Римі.