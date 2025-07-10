Стало відомо, які проєкти Кременчук представляє на міжнародній конференції з відновлення України в Римі

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Місто позиціонують як індустріальний центр, що підтримує ВПО та критичну інфраструктуру

10–11 липня у Римі проходить міжнародна конференція Ukraine Recovery Conference, присвячена відновленню України.

Кременчук представляють як місто, що активно реалізує інфраструктурні проєкти у сфері медицини, енергоефективності та комунального господарства. У профілі міста зазначено, що Кременчук — важливий індустріальний і логістичний центр центральної України, який відіграє ключову роль у підтримці внутрішньо переміщених осіб і збереженні критичної інфраструктури. Контактною особою вказаний мер Віталій Малецький.

Серед ключових проєктів, представлених на конференції:

Капітальний ремонт 5-го поверху пологового відділення перинатального центру

Мета проєкту: створення комфортних умов для вагітних і породіль, підвищення енергоефективності, впровадження безбар’єрності.

Обсяг бюджету: понад 18,6 млн грн.

Що передбачено: повна заміна підлоги, стелі, вікон і дверей, капремонт вентиляції, електропостачання, опалення та киснепостачання.

Будівництво нової центральної теплової підстанції з насосами для системи опалення

Мета: стабілізувати теплопостачання в умовах енергетичної нестабільності.

Бюджет: 81,5 млн грн.

Стан: реалізація стартує з 2026 року, триває підготовка проєктно-кошторисної документації.

стабілізувати теплопостачання в умовах енергетичної нестабільності. 81,5 млн грн. реалізація стартує з 2026 року, триває підготовка проєктно-кошторисної документації. Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17

Мета проєкту: запобігти забрудненню навколишнього середовища та покращити якість послуг водовідведення.

Бюджет: понад 89 млн грн.

Стан: завершено більшість робіт, залишилось переукласти аварійну ділянку колектора.

Усі три ініціативи подані через національну платформу DREAM та включені до Єдиного проєктного портфелю.

Також відомо, що серед спікерів панельної дискусії Local and Regional Dimension — тимчасова виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова та генеральний директор ПАТ «Укртатнафта» і «Укрнафти» Сергій Корецький, який виступає у секції, присвяченій енергетичній безпеці та відновленню паливної інфраструктури України.