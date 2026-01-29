Відкритий діалог і спільні плани: День відкритих дверей у Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави»
У Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави» відбувся День відкритих дверей — зустріч для тих, кого об’єднує відповідальність за місто, бажання бути корисними та готовність діяти.
До осередку завітали волонтери, активні мешканці Кременчука та прихильники організації. Учасники мали змогу познайомитися з командою, дізнатися про щоденну роботу осередку та ключові напрями його діяльності.
Атмосфера зустрічі — робоча з акцентом на діалог, довіру й конкретику.
Керівник Кременчуцького міського осередку ГО «Захист держави» Микола Капінос розповів про етапи становлення організації, перші виклики та результати, яких уже вдалося досягти завдяки співпраці з партнерами й підтримці небайдужих містян. Окремо зупинилися на планах на майбутнє — нових проєктах, стратегічних напрямах розвитку та можливостях долучення до спільної роботи.
День відкритих дверей став майданчиком для обміну ідеями: гості ставили запитання, ділилися власним баченням, знаходили однодумців і точки дотику для подальшої співпраці.
Активність і зацікавленість учасників — найкраще підтвердження того, що в громаді є запит на відповідальні дії та об’єднання навколо спільної мети. Саме це дає мотивацію рухатися далі й розширювати роботу осередку.
Дякуємо всім, хто долучився до зустрічі та зробив свій крок назустріч спільній справі.
Робота триває