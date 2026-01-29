ГО "Захист держави" ГО «Захист держави»

Відкритий діалог і спільні плани: День відкритих дверей у Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави»

У Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави» відбувся День відкритих дверей — зустріч для тих, кого об’єднує відповідальність за місто, бажання бути корисними та готовність діяти.