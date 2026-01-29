На вулиці Шевченка у Кременчуці знов обмежують рух: у чому причина

У Кременчуці від завтра, з 30 січня, тимчасово обмежують рух вулицею Шевченка в районі будинку № 49/41 (на перехресті поблизу піцерії «Дім піци»). Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 29 січня.
Відомо, що рух для автотранспорту на дорозі обмежуватимуть орієнтовно на тиждень — до 6 лютого.
Як повідомив на засіданні виконкому перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, ініціаторами цього стала компанія «Полатваобленерго» — на цій ділянці вони проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на кабельній лінії.
Нагадаємо, торік рух вулицею Шевченка у Кременчуці перекрилави в квітні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.