У Кременчуці знову перекриють рух вулицею Шевченка: де саме і чому

У Кременчуці із понеділка знову перекрикують рух вулицею Шевченка. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 10 квітня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.
Перекриють дорогу від перехрестя із вулицею Троїцькою до будинку № 64 на вулиці Шевченка.
Перекриють дорогу у понеділок, 14 квітня, і триватиме воно орієнтовно місяць, до 16 травня. Причиною цьому називають необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт на внутрішньоквартальних теплових мережах.
Нагадаємо, торік рух вулицею Шевченка перекрили наприкінці травня, а завершували ремонтні роботи та асфальтували ділянку дороги аж у грудні. Минулого року ремонтувала тепломережу на цій ділянці компанія «Полтаватеплоенерго».
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