Цей день настав: «Полтаватеплоенерго» почали асфальтувати вулицю Шевченка

Сьогодні, 12:54 Переглядів: 0

Сьогодні, 19 грудня, працівники «Полтаватеплоенерго» почали асфальтувати розриту ділянку дороги на вулиці Шевченка. Очевидцями робіт стали журналісти «Кременчуцького Телеграфа».

Відновлювати дорожнє покриття після ремонту магістрального трубопроводу почали зі сторони перехрестя з вулицею Троїцькою.

Тож, імовірно, найближчим часом дорогу на вулиці Шевченка відновлять повністю та відкриють її для проїзду автотранспорту.

Нагадаємо, ремонт тепломережі на вулиці Шевченка розпочали у травні цього року. Завершення робіт «Полтаватеплоенерго» постійно переносило аргументуючи це відсутністю коштів. Закривати теплотрасу почали наприкінці листопада.