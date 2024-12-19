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Кременчук, Дороги & Дурні

Цей день настав: «Полтаватеплоенерго» почали асфальтувати вулицю Шевченка

Сьогодні, 12:54 Переглядів: 0

 

Імовірно, найближчим часом вулицю повністю відкриють для проїзду автотранспорту

Сьогодні, 19 грудня, працівники «Полтаватеплоенерго» почали асфальтувати розриту ділянку дороги на вулиці Шевченка. Очевидцями робіт стали журналісти «Кременчуцького Телеграфа».

Відновлювати дорожнє покриття після ремонту магістрального трубопроводу почали зі сторони перехрестя з вулицею Троїцькою.

 

Тож, імовірно, найближчим часом дорогу на вулиці Шевченка відновлять повністю та відкриють її для проїзду автотранспорту.

Нагадаємо, ремонт тепломережі на вулиці Шевченка розпочали у травні цього року. Завершення робіт «Полтаватеплоенерго» постійно переносило аргументуючи це відсутністю коштів. Закривати теплотрасу почали наприкінці листопада

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Автор: Яна Гудзь Фото: Руслана Горгола
Теги: вулиця Шевченка асфальтування дорога Полтаватеплоенерго
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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