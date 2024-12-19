Цей день настав: «Полтаватеплоенерго» почали асфальтувати вулицю Шевченка

Сьогодні, 19 грудня, працівники «Полтаватеплоенерго» почали асфальтувати розриту ділянку дороги на вулиці Шевченка. Очевидцями робіт стали журналісти «Кременчуцького Телеграфа».
Відновлювати дорожнє покриття після ремонту магістрального трубопроводу почали зі сторони перехрестя з вулицею Троїцькою.
Тож, імовірно, найближчим часом дорогу на вулиці Шевченка відновлять повністю та відкриють її для проїзду автотранспорту.
Нагадаємо, ремонт тепломережі на вулиці Шевченка розпочали у травні цього року. Завершення робіт «Полтаватеплоенерго» постійно переносило аргументуючи це відсутністю коштів. Закривати теплотрасу почали наприкінці листопада.
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