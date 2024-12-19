«Таких людей, як він, на сьогодні дуже мало»: у Кременчуці в останню путь провели військовослужбовця Дмитра Корбу

Сьогодні, 19 грудня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели померлого військовослужбовця, старшого солдата Дмитра Корбу. Народився чоловік 21 жовтня 1980 року у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 31, потім у профтехучилищі № 22.
Провести воїна в останню путь забралися багато людей — рідні, сусіди, друзі, знайомі, колишні однокласники та побратими.
Світлана Станіславівна була класним керівником Дмитра. Говорить: таких людей, як він, на сьогодні лишилося мало.
За словами жінки, Дмитро ніколи не біг попереду інших, проте завжди був надійною опорою у будь-якій справі. А ще — чесним, порядним, вихованим, працелюбним і дуже-дуже скромним.
Спогадами про Дмитра поділилася і його однокласниця, Тетяна.
Тетяна розповідає, що клас у них був дружнім, тож після випуску частенько спілкувалися та зустрічалися. Так і дізналися, що Дмитро зразу пішов воювати, а потім загинув…
Приїхав попрощатися із побратимом і військовослужбовець із позивним «Петруха». Розповідає: мав за честь служити разом із Дмитром, хоч і недовго.
Дмитро служив на посаді стрільця стрілецького відділення в одній із військових частин, що дислокувалася на півночі України, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У Дмитра лишилися батьки, дружина та двоє доньок. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Дмитра Корбу на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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