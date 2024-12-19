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«22 хвилини над Дніпром літали «Українські соколи» — на головпоштамті погасили марки на ювілейних конвертах

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 80

Захід відвідали філателісти та директор музею історії авіації та космонавтики Анатолій Бишенко

У четвер, 19 грудня, на кременчуцькому головпоштамті відбулося урочисте погашення марок на конвертах, які випустила Кременчуцька спілка філателістів, присвячених двом ювілеям.

Один конверт присвятили 25-річчю з дня першого виступу пілотажної групи Повітряних сил України «Українські соколи» у Кременчуці. Ще два конверти випустили до 10-річчя початку роботи експозиції Кременчуцького музею історії й космонавтики.

На урочистому погашенні був присутній директор музею Анатолій Бишенко, який розповів про проліт «Соколів» над Кременчуком та відкриття музею:

— Оці дві події — польоти «Українських Соколів» над Дніпром та відкриття музею, між собою пов’язані. Ідея проведення таких польотів в мене виникла ще в 1998 році. Складна дуже справа була, треба було домовитися з повітряними силами, з Міністерством оборони, але мені вдалося організувати й провести тричі в місті Кременчуці ці польоти. Події відбувалися в 99-му, у 2000-му й у 2001 році. Ця подія сколихнула все місто, наскільки захоплювало видовище. Ми, як організатори, навіть не очікували такого скупчення людей. Від зупинки водоканал люди йшли пішки, щоб подивитися на польоти. Вони тривали 22 хвилини. Кременчук — єдине місто в Україні, над яким виконували польоти три роки підряд.

 Після завершення польотів пан Анатолій вирішив створити в місті Кременчук музей історії авіації. Протягом 15 років йшло будівництво музею, дослідницька робота, збір експонатів, і лише у 2014 році музей відкрили.

Музей дуже цікавий. В ньому багато експонатів. До коронавірусу він був дуже популярним. За часи існування його відвідали понад 110 тисяч відвідувачів.

Музей продовжує працювати й приймати відвідувачів.

Всі охочі можуть ознайомитися з експозицією.

Пан Анатолій також показав плакат з фото колажем, який випустили до польотів «Українських соколів» й який зараз зберігається в музеї авіації і космонавтики.

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В день Конституції України філателісти Кременчука випустили нові конверти

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Автор: Мирослава Українська
Теги: марки головпоштампт філателісти конверти
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