«22 хвилини над Дніпром літали «Українські соколи» — на головпоштамті погасили марки на ювілейних конвертах

Захід відвідали філателісти та директор музею історії авіації та космонавтики Анатолій Бишенко
У четвер, 19 грудня, на кременчуцькому головпоштамті відбулося урочисте погашення марок на конвертах, які випустила Кременчуцька спілка філателістів, присвячених двом ювілеям.
Один конверт присвятили 25-річчю з дня першого виступу пілотажної групи Повітряних сил України «Українські соколи» у Кременчуці. Ще два конверти випустили до 10-річчя початку роботи експозиції Кременчуцького музею історії й космонавтики.
На урочистому погашенні був присутній директор музею Анатолій Бишенко, який розповів про проліт «Соколів» над Кременчуком та відкриття музею:
Після завершення польотів пан Анатолій вирішив створити в місті Кременчук музей історії авіації. Протягом 15 років йшло будівництво музею, дослідницька робота, збір експонатів, і лише у 2014 році музей відкрили.
Музей продовжує працювати й приймати відвідувачів.
Всі охочі можуть ознайомитися з експозицією.
Пан Анатолій також показав плакат з фото колажем, який випустили до польотів «Українських соколів» й який зараз зберігається в музеї авіації і космонавтики.
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