Бійці 17-ї бригади НГУ збили три безпілотники уночі на Полтавщині

Бійці 17-ї бригади Національної гвардії України цієї ночі збили на Полтавщині три російські дрони. Військовослужбовці поділилися кадрами повітряної роботи.
Військові кажуть, що загрозу з неба було нейтралізовано завдяки організованій, скоординованій роботі та високій майстерності гвардійців.
Загалом же цієї ночі армія РФ вкотре атакувала Україну з повітря та запустила 85 безпілотників. 45 з них силам протиповітряної оборони вдалося знищити, ще 40 були локаційно втрачені.
Нагадаємо, нещодавно військові 17-ї бригади НГУ поділилися фотографіями «впольованих» російських дронів.
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