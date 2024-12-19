Бійці 17-ї бригади НГУ збили три безпілотники уночі на Полтавщині

Бійці 17-ї бригади Національної гвардії України цієї ночі збили на Полтавщині три російські дрони. Військовослужбовці поділилися кадрами повітряної роботи.

Військові кажуть, що загрозу з неба було нейтралізовано завдяки організованій, скоординованій роботі та високій майстерності гвардійців.

— Сили протиповітряної оборони Національної гвардії України щоденно демонструють рішучість і професіоналізм у захисті нашої держави. Кожен збитий дрон — це врятовані життя, збережені домівки та крок до спільної перемоги, — зазначають нацгвардійці.

Загалом же цієї ночі армія РФ вкотре атакувала Україну з повітря та запустила 85 безпілотників. 45 з них силам протиповітряної оборони вдалося знищити, ще 40 були локаційно втрачені.

Нагадаємо, нещодавно військові 17-ї бригади НГУ поділилися фотографіями «впольованих» російських дронів.



