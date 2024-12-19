На Полтавщині працювала ППО

Російська армія запустила 85 БпЛА
У ніч на 19 грудня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала російській безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах.
Станом на 8.30 українській військові збили 45 безпілотників типу «Shahed» та інших типів загалом у 10 областях України, ще 40 — локаційно втрачено. Російська армія запустила 85 БпЛА з Бранська, Курська, з міст Міллерово та Орел.
Нагадаємо, у ніч на 18 грудня у Полтавській області працювала ППО, у Кременчуцькому районі лунали вибухи.
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