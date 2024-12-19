Укриття за 26 млн гривень. Кременчуцький ліцей № 11 відхилив пропозицію «Європабуд»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 87

Це сталось через недотримання умов тендерної документації, технічних специфікацій та відсутність обов’язкових документів для виконання робіт

Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» відхилив пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Європабуд» щодо будівництва модульного сховища. Це сталось через недотримання умов тендерної документації, технічних специфікацій та відсутність обов’язкових документів для виконання робіт. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У складі пропозиції «Європабуд» не надала, зокрема, ліцензії на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Це є обов’язковою вимогою, оскільки передбачені роботи, які вимагають ліцензування (монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу тощо). Також були відсутні документи, передбачені технічним завданням, були невідповідності тендерної пропозиції технічній специфікації.

Нагадаємо, Кременчуцький ліцей № 11 замовив будівництво модульного укриття, вартістю понад 26 млн гривень. Участь у тендері взяла одна компанія — кременчуцьке товариство з обмеженою відповідальністю «Європабуд». Виконати роботи ТОВ запропонувало за 26 млн 27 тис. 654 грн.

Додамо, що на облаштування укриття у школі Кременчук отримав кредит від Міністерства фінансів.