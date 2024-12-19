Спецслужби РФ намагаються залучити родини полонених до дестабілізації ситуації в Україні

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Омбудсмен повідомив, що є поодинокі випадки, коли російські спецслужби, використовуючи важкий емоційний стан рідних військовополонених, намагались залучати їх до розвідувальної діяльності на користь РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про тиск на родини українських військовополонених з боку РФ. Зокрема про те, що російські спецслужби намагаються використати військовополонених в якості заручників, впливаючи на поведінку їхніх рідних, та намагаються залучити родини полонених до дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

— У росіян є дуже велике бажання залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні. Це точно не поодинокі випадки, хоча не скажу, що це — критично. Цим займаються розвідувальні органи Російської Федерації, — сказав омбудсмен.

За його словами, в уяві росіян українці можуть постійно і з будь-якого приводу виходити на Майдан, а тому і неповернення українських військовополонених додому вони намагаються використовувати для цього, сподіваючись дестабілізувати ситуацію в Україні.

— На жаль, є випадки, коли окремі родини напряму звертались до органів влади РФ: їм спочатку надавали якусь інформацію, надсилали якусь фотографію, давали можливість поспілкуватись із полоненим, а потім давали вказівку: «Треба зробити ось перше, друге, третє…». І, на жаль, є поодинокі випадки, коли намагались залучати родини військовополонених до розвідувальної діяльності на користь Російської Федерації, - зазначив Дмитро Лубінець.

Шахраї полюють на родичів військовополонених та зниклих безвісти, використовуючи фейкові сторінки та «одноразові» телефони

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про нову хвилю шахрайства та активізацію російських спецслужб у використанні чутливої теми полонених та зниклих безвісти для інформаційних операцій проти України. Зловмисники, користуються вразливим емоційним станом родичів військовополонених, маніпулюють їхнім бажанням отримати бодай якусь інформацію про рідну людину та повернути її додому. Шахраї намагаються встановити з ними контакт та заволодіти їхніми коштами.

На Полтавщині запрацював центр розшуку зниклих безвісти в умовах воєнного часу

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими останнього часу фіксує значне збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців.

Ми також писали, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни, одним з яких є Координаційний штаб з поводження з військовополоненими.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що робити родичам, коли зникає людина, а також розповідали про те, як на Полтавщині працює спеціалізований центр поліції із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.