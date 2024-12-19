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Світовий Конгрес Українців пояснив, що потрібно змінити у законопроєкті про множинне громадянство

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 123

 

Ухвалення законопроєкту в СКУ назвали значним кроком вперед, однак запропонували створення обмеженого переліку країн, чиє громадянство може поєднуватися з українським

Світовий Конгрес Українців (СКУ) закликав створити обмежений перелік країн, чиє громадянство може поєднуватися з українським. Водночас СКУ привітав ухвалення у першому читанні законопроєкту та додав, що документ потребує важливих змін. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Світового Конгресу Українців.

— Цей законопроєкт є значним кроком вперед у визнанні різноманітної та глобальної природи української громади, а також інтеграції України до ЄС. Впродовж багатьох років СКУ виступав за таке законодавство, розуміючи його потенціал для підвищення глобальної присутності України та підтримки прав українців, які проживають за кордоном. Цей закон дозволить українцям зберігати свою спадщину та ідентичність, одночасно роблячи внесок у країни їхнього проживання та Україну, - йдеться у заяві СКУ.

У ній також зазначається, що ухвалений у першому читанні законопроєкт потребує важливих змін, які необхідні для повної відповідності інтересам України та всіх її громадян. Серед них виділяються наступні:

  • Рівність громадян перед законом: забезпечення рівного ставлення до всіх громадян без поділу на «класи» з однаковими правами та обов’язками.
  • Список визнаних країн; Створення обмеженого переліку країн, чиє громадянство може поєднуватися з українським, виключаючи ті, що становлять загрозу безпеці України, такі як Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран та інші.
  • Вимоги до громадянства: кандидати на українське громадянство повинні заявити про вірність українській державі, її суверенітету та територіальній цілісності, продемонструвати знання історії України, обов’язків громадянина України, а також володіти українською мовою.

Світовий Конгрес Українців висловив готовність співпрацювати з Верховною Радою України, щоб ці пропозиції були враховані у фінальній версії закону. Адже ці рекомендації є критично важливими для забезпечення справедливості, безпеки та ефективності законодавства, сприяючи інтересам України та українців у всьому світі. Ухвалення законопроєкту в СКУ назвали значним кроком вперед.

— Упродовж багатьох років СКУ підтримував ухвалення подібного законодавства, розуміючи його значення для посилення міжнародної присутності України та захисту прав українців за кордоном. Цей закон дозволить зберігати українську спадщину й ідентичність, водночас сприяючи розвитку як країни проживання, так і України, — йдеться у заяві СКУ.

Нагадаємо, учора, 17 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 11469 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України», який передбачає множинне громадянство. До другого читання парламентарі мають врахувати пропозиції та зауваження Світового Конгресу Українців.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт громадянство громадянство України Конгрес
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