Світовий Конгрес Українців пояснив, що потрібно змінити у законопроєкті про множинне громадянство

Ухвалення законопроєкту в СКУ назвали значним кроком вперед, однак запропонували створення обмеженого переліку країн, чиє громадянство може поєднуватися з українським
Світовий Конгрес Українців (СКУ) закликав створити обмежений перелік країн, чиє громадянство може поєднуватися з українським. Водночас СКУ привітав ухвалення у першому читанні законопроєкту та додав, що документ потребує важливих змін. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Світового Конгресу Українців.
У ній також зазначається, що ухвалений у першому читанні законопроєкт потребує важливих змін, які необхідні для повної відповідності інтересам України та всіх її громадян. Серед них виділяються наступні:
Світовий Конгрес Українців висловив готовність співпрацювати з Верховною Радою України, щоб ці пропозиції були враховані у фінальній версії закону. Адже ці рекомендації є критично важливими для забезпечення справедливості, безпеки та ефективності законодавства, сприяючи інтересам України та українців у всьому світі. Ухвалення законопроєкту в СКУ назвали значним кроком вперед.
Нагадаємо, учора, 17 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 11469 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України», який передбачає множинне громадянство. До другого читання парламентарі мають врахувати пропозиції та зауваження Світового Конгресу Українців.
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