Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про множинне громадянство

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 310 Коментарів: 1

Множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство РФ або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України

Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, прийняла за основу законопроєкт №11469 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України». Вінзапроваджує інститут множинного громадянства в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За законопроєкт проголосували 247 народних обранців. До другого читання парламентарі мають врахувати пропозиції та зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Він також повідомив, що окремим голосуванням (150 голосів) депутати доручили запитати думку Конституційного суду України щодо конституційності цього законопроєкту.

Ініціатором законопроєкту виступив Президент України Володимир Зеленський. Він вніс його на розгляд парламенту в серпні 2024 року.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України. Окрім того, цей закон має розширити можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.

У законопроєкті пропонується, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.

Документ також передбачає спрощення порядку набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії або одружені з такою людиною чи є її дитиною.

Законопроєкт:

уточнює умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства;

переглядає підстави для втрати громадянства України;

урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та людьми без громадянства, які проходили службу у війську, для отримання посвідки на тимчасове проживання

унормовує питання щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які під час дії воєнного стану надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу війську безпосередньо у районах ведення бойових дій.

Зазначимо, що згідно зі статтею 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство.