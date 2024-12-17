Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про множинне громадянство

Множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство РФ або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України
Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, прийняла за основу законопроєкт №11469 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України». Вінзапроваджує інститут множинного громадянства в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За законопроєкт проголосували 247 народних обранців. До другого читання парламентарі мають врахувати пропозиції та зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.
Він також повідомив, що окремим голосуванням (150 голосів) депутати доручили запитати думку Конституційного суду України щодо конституційності цього законопроєкту.
Ініціатором законопроєкту виступив Президент України Володимир Зеленський. Він вніс його на розгляд парламенту в серпні 2024 року.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України. Окрім того, цей закон має розширити можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства.
У законопроєкті пропонується, щоб множинність громадянства (підданства) допускалась у таких випадках:
Множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.
Документ також передбачає спрощення порядку набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії або одружені з такою людиною чи є її дитиною.
Законопроєкт:
Зазначимо, що згідно зі статтею 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство.
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