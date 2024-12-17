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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві конфлікт між трьома чоловіками закінчився травмами та кримінальним провадженням

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 340

 У одного з чоловіків знайшли пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями

16 грудня у Полтаві на вулиці Семена Антонця стався конфлікт між трьома місцевими жителями, внаслідок якого всі учасники отримали травми. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Подія сталася близько 19.00. Про конфлікт правоохоронців сповістили очевидці. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Наразі правоохоронці встановили, що учасниками конфлікту стали троє чоловіків віком 40, 57 та 72 роки. Всі вони отримали травми, ступінь тяжкості яких з’ясовують медики.

Під час огляду місця події у 40-річного полтавця слідчі вилучили пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Причини та обставини конфлікту з’ясовуються в рамках слідства.

Нагадаємо, напередодні на Полтавщині чоловік забив родича до госпіталізації.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: cheline.com.ua
Теги: бійка тілесні ушкодження Полтава хуліганство
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