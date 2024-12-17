Завтра Кременчук попрощається із загиблим захисником Сергієм Бабаком
Сьогодні, 16:29
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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
9 грудня під час бойових дій загинув вірний син України, відданий захисник та люблячий батько Сергій Бабак. Поховання відбудеться 18 грудня. Про загибель Сергія Бабака повідомив Департамент соціального захисту населення Кременчука.
Церемонія прощання відбудеться 18 грудня:
- 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
- 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, де пройде прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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