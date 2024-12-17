Рада спростила торгівлю вживаними автівками: автодилерам не доведеться їх реєструвати в СЦ МВС

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 740 Коментарів: 1

Верховна Рада сьогодні, 17 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт № 9083, який має на меті удосконалити порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами. Спрощення процедуру торгівлі вживаними автомобілями підтримали 270 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Ухвалений закон надає можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати й реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в Сервісних центрах МВС та ТЦК. Тобто, він звільняє автодилерів, які займаються перепродажем вживаних автомобілів, від обов’язку реєструвати придбані автомобілі на себе. Замість цього пропонується реєструвати машину одразу на кінцевого покупця.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram пояснив, що вимога додаткової реєстрації авто на посередника «з купою непотрібних довідок», яка наразі діє, є архаїзмом і перешкодою для роботи бізнесу та мприятиме виведенню авторинку з «тіні».

— Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з «тіні» ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки, — написав він.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 9083 вказано, що ринок вживаних автомобілів в Україні значно більший за ринок нових авто. Так, у 2021 році було зареєстровано близько 100 000 нових автомобілів та 1,7 млн вживаних. Автори законопроєкту зазначають, що це пов’язано з тим, що з 2010 року суб'єкти господарювання, які торгують вживаними авто, зобов’язані реєструвати придбані автомобілі на себе як основний засіб, а не як товар. Це призводить до подвійної перереєстрації автомобілів в сервісних центрах МВС — спочатку на суб'єкта господарювання, а потім на кінцевого споживача.

У багатьох країнах світу автодилери можуть скуповувати вживані автомобілі без їх державної реєстрації на себе.

Зазначимо, що законопроєкт № 9083 був розроблений та внесений до Верховної Ради групою народних депутатів майже два роки тому — 6 березня 2023 року. У квітні 2024 року він був ухвалений на основу. Цей законопроєкт ще має підписати Президент України, а чинності він набирає з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, з 10 грудня сервісний центр МВС Nº 5342 почне працювати у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).