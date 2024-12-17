Завтра на Полтавщині прогнозують сильний вітер

За інформацією Полтавського обласного гідрометцентру, протягом доби 18 грудня по всій території Полтавської області прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. У зв'язку з цим оголошений І рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики закликають мешканців області бути обережними під час перебування на вулиці та звертати увагу на:

дерева, рекламні щити та лінії електропередач;

можливе пошкодження легких конструкцій і дахів будівель.

Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями.

Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури.