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Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про створення електронного держреєстру військовослужбовців

Вчора, 22:00 Переглядів: 151

 

Ним передбачено створення єдиної бази даних про всіх військовослужбовців

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №12066 про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та до інших законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. 

Як інформує пресслужба Верховної Ради, законопроєкт передбачає створення єдиної бази даних про військовослужбовців.

Крім цього, проєкт включає в себе присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора військовослужбовця, в тому числі для надання адміністративних та соціальних послуг.

Також, буде дозволена передача даних про військовослужбовця до інформаційно-комунікаційних систем та реєстрів, які є у розпорядженні Міноборони. Іншим власникам інформаційно-комунікаційних систем передається виключно унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця та його статус.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Верховна Рада законопроєкт військовослужбовці реєстр
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