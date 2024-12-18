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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавська ОВА проводить службове розслідування щодо скандального інциденту за участі керівника психлікарні

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 116

 

У Полтаві керівник психлікарні на екскаваторі намагався знести дерево у сусідньому дворі та відстрілювався від його мешканців

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін відреагував на скандальний інцидент, який трапився за участі керівника обласного медзакладу.

— Нині триває службове розслідування, ситуацію також вивчають правоохоронці, після чого зможуть дати свою оцінку події. Деталі будуть згодом після повного вивчення всіх обставин. Питання на контролі, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомило полтавське інтернет-видання «Зміст», відсторонити керівника психлікарні від виконання посадових обов’язків поки не можуть. Про це заявив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

— Переговорив з директором профільного департаменту щодо події. Ми вирішили, що спочатку необхідно провести службове розслідування. Ми можемо відсторонити від посади чи розірвати контракт виключно за поданням ОВА, – сказав він виданню.

Нагадаємо, в понеділок, 16 грудня, у дворі будинку на вулиці Семена Антонця, 18, в Полтаві стався конфлікт із використанням екскаватора та травматичної зброї. Керівник обласної психлікарні Віктор Волошин, на екскаваторі намагався знести дерево у сусідньому дворі, відстрілюючись від його мешканців.

За словами мешканців, він приїхав у двір на екскаваторі у нетверезому стані та намагався знести дерево і пошкодив паркан. Конфлікт між ним і мешканцями завершився тим, що Волошин дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину.

На місце події викликали поліцію. За даними правоохоронців, усі троє учасників конфлікту — чоловіки віком 40, 57 і 72 роки — отримали травми, ступінь тяжкості яких наразі встановлюється.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). У 40-річного Волошина вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

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У Полтаві керівник психлікарні на екскаваторі намагався знести дерево у чужому дворі, відстрілюючись від місцевих мешканців 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін конфлікт бійка хуліганство
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