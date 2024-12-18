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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві керівник психлікарні на екскаваторі намагався знести дерево у чужому дворі, відстрілюючись від місцевих мешканців (доповнено)

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 310 Коментарів: 1

Поліція встановлює обставини події

16 грудня у дворі будинку на вулиці Семена Антонця, 18, в Полтаві стався конфлікт із використанням екскаватора та травматичної зброї. За словами керівника ОСББ «Затишок на Балакіна» Олександра Литвиненка, до події причетний 40-річний Віктор Волошин, керівник обласної психіатричної лікарні, пише інтернет-видання «Полтавщина».

Що сталося?

За словами мешканців, Волошин приїхав у двір на екскаваторі у нетверезому стані. Він намагався знести дерево, яке, на його думку, заважало паркуванню, та пошкодив паркан. Конфлікт між ним і мешканцями завершився тим, що Волошин дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину.

На місце події викликали поліцію. За даними правоохоронців, усі троє учасників конфлікту — чоловіки віком 40, 57 і 72 роки — отримали травми, ступінь тяжкості яких наразі встановлюється.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). У 40-річного Волошина вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Що кажуть мешканці?

Олександр Литвиненко заявив, що мешканці будинку бояться подальших інцидентів, адже Волошин уже неодноразово поводився агресивно. Вони також побоюються, що справу можуть зам’яти через його посадове становище.

На момент публікації «Полтавщині» не вдалося отримати коментар Віктора Волошина.

Доповнено:

Згодом ситуацію прокоментував очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. За його словами, нині триває службове розслідування, ситуацію також вивчають правоохоронці, після чого зможуть дати оцінку події. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: конфлікт бійка хуліганство
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Коментарі: 1

1 211
Andron777:
Сьогодні, 18:01

Ну так, де працює те і має. Тим більше керівник закладу smile


0 0

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