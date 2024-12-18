Помер хірург Артем Андерсон, який раніше працював у кременчуцьких лікарнях

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 398

До 2022 року медик працював у лікарні «Правобережна»

Помер 49-річний лікар-хірург Артем Андерсон, який раніше працював у кременчуцьких лікарнях. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо 18 грудня з джерел у сфері охорони здоров’я.

До 2022 року медик працював у лікарні «Правобережна». У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директор лікарні Віктор Севастян розповів, що Андерсон не працює у них вже як 1,5 року, виїхав за межі Полтавської області.

Як вказано в інтернет-медіа «Нове життя», у 2022 році хірург розпочав роботу у Близнюківській центральній районній лікарні в Харківській області.

Що відомо про діяльність Артема Андерсона у Кременчуці

З 2002 по 2011 роки чоловік працював лікарем хірургом в лікарні «Правобережна».

З 2011 по 2012 роки працював лікарем хірургом в I міській лікарні ім. О. Т. Богаєвського, де проходив стажування з лапароскопічної хірургії, отримав звання хірурга вищої категорії.

З 2012 по 2022 роки знову працював лікарем хірургом в лікарні «Правобережна».