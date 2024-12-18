Питання з облаштуванням укриття перебуває на контролі в обласної робочої групи «Прозорість та підзвітність», яка може рекомендувати скасувати договір із підрядником
Сьогодні, 18 грудня, журналісти знову зустрілися із батьками Кременчуцької гімназії № 2. Вони розповідають: за два тижні з моменту минулої зустрічі підрядник роботи в укритті не продовжив.
За словами жінки, як адміністрація закладу освіти, так і сам підрядник — фірма «Естеттехнолог», якою керує депутат Кременчуцької міськради Денис Терещенко — постійні скарги батьківського комітету ігнорують. А сам пан Терещенко від особистої зустрічі із батьками та пресою відмовляється.
Самої ж директорки гімназії, Юлії Цюпки, під час зустрічі у школі не було — за словами її заступниці, Олени Новікової, директорка перебуває у департаменті освіти.
Укриття нам цього разу не показали теж — пані Новікова запевнила, що ключів у неї немає й у будь-яких питаннях, що стосуються ремонтних робіт, вона не компетентна. Хоча й додала, що бачила, як сьогодні на території гімназії підрядник проводив якісь роботи.
Батьки говорять, що на наступному етапі робіт силовий кабель на вулиці необхідно «запакувати в гільзу» — закрити трубою із бетоном усередині.
Проте і це ще не все. Навіть якщо фірма «Естеттехнолог» в особі Дениса Терещенка і доведе до кінця усі роботи, пов’язані із силовим кабелем, продовжити роботи безпосередньо в укритті вони не зможуть.
Батьки додають: переводити дітей до інших шкіл не хочеться… Гімназія знаходиться недалеко від будинків, дітям зручно, вони звикли до педагогів та однокласників. От тільки навчатися онлайн їм набридло…
А проте, добігає кінця календарний та фінансовий 2024 рік. З нового року школа має укладати нові договори й або продовжити роботу із фірмою «Естеттехнолог», або шукати нового підрядника.
Тож співпрацювати із Денисом Терещенком Кременчуцька гімназія № 2 продовжить і в наступному році…
Приїхав на зустріч із батьками й депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко. За його словами, якраз сьогодні він мав розмову із директором обласного департаменту освіти Євгеном Кончаковським стосовно ремонту в укритті гімназії.
Далі усі ці порушення були офіційно зафіксовані, а результати роботи комісії передали до обласної робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка продовжить його вивчати надалі.
Богдан Лазоренко додає: хоч іноді руки й опускаються, проте цю ситуацію просто так не залишать. Він зі свого боку продовжить звертатися до Полтавської обласної військової адміністрації та до Державної аудиторської служби з її відокремленим підрозділом у Полтавській області. Вони мають провести аналіз виконаних робіт, і після цього стане зрозуміло, хто здійснює технічний нагляд за будівництвом — а це мають бути особи із відповідною ліцензією та сертифікатом.
Крім того, питанням будівництва укриття у гімназії зайнявся й очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін:
Окремого питання заслуговують сонячні панелі, які ще у 2021 році на території гімназії установили коштом громадського бюджету. Проте до школи їх так досі й не під’єднали.
Минулого разу директорка гімназії Юлія Цюпка розповідала, що наразі відсутні всі необхідні акти про виконані роботи, і це ускладнює введення панелей в експлуатацію.
Документально це поки що складно підтвердити, каже він. Проте і цим питанням теж займатимуться правоохоронці. Вони ж і мають встановити, чи не використовувалися ці сонячні панелі, які перебувають на балансі школи, у приватних цілях.
Отож усю роботу, яку фірма «Естеттехнолог» в особі Дениса Терещенка протягом стількох років проводила у стінах гімназії № 2 ані батьки учнів, ані громадськість не може назвати іншими словами, окрім як «халатність» та «бездіяльність».
Нагадаємо, за даними Youcontrol, «Естеттехнолог» у 2023 році уклала не менше 15 договорів саме із Кременчуцькою гімназією № 2.
Зазначимо також, що фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.
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Денис Терещенко є фігурантом іще одного кримінального провадження. У січні 2024 року у нього проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у справі про використання службового становища задля одержання неправомірної вигоди для громадського формування «Соколи Полтавщини», яке він створив.
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