«Усе це — бездіяльність підрядника»: за два тижні роботи в укритті Кременчуцької гімназії № 2 так і не здвинулися

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 199

Питання з облаштуванням укриття перебуває на контролі в обласної робочої групи «Прозорість та підзвітність», яка може рекомендувати скасувати договір із підрядником

Сьогодні, 18 грудня, журналісти знову зустрілися із батьками Кременчуцької гімназії № 2. Вони розповідають: за два тижні з моменту минулої зустрічі підрядник роботи в укритті не продовжив.

— У нас досі нічого не міняється. Раніше адміністрація нарікала на «Полтаваобленерго», що вони роботи затягують. Через кілька днів після нашої минулої зустрічі силовий кабель з укриття винесли, але далі робота не йде, — розповідає мати учнів гімназії Аліна Черидниченко.

За словами жінки, як адміністрація закладу освіти, так і сам підрядник — фірма «Естеттехнолог», якою керує депутат Кременчуцької міськради Денис Терещенко — постійні скарги батьківського комітету ігнорують. А сам пан Терещенко від особистої зустрічі із батьками та пресою відмовляється.

— Директорка школи каже, що підрядник уже два місяці у школі не з’являвся. Проте ми знаємо, що він сюди приїздив неодноразово. Учора ми йому телефонували й запрошували на зустріч сьогодні, проте він відповів, що не збирається брати участь у цьому цирку.

Самої ж директорки гімназії, Юлії Цюпки, під час зустрічі у школі не було — за словами її заступниці, Олени Новікової, директорка перебуває у департаменті освіти.

Укриття нам цього разу не показали теж — пані Новікова запевнила, що ключів у неї немає й у будь-яких питаннях, що стосуються ремонтних робіт, вона не компетентна. Хоча й додала, що бачила, як сьогодні на території гімназії підрядник проводив якісь роботи.

Батьки говорять, що на наступному етапі робіт силовий кабель на вулиці необхідно «запакувати в гільзу» — закрити трубою із бетоном усередині.

— На наші зауваження «Полтаваобленерго» відразу зреагували — приїхав проєктант, приїхав бригадир, вони у нашій присутності тут усе роздивлялися. І свій обсяг робіт на той час вони зробили. Завершити усе остаточно вони не можуть, тому що свої роботи не завершив підрядник, — резюмує пані Аліна.

Проте і це ще не все. Навіть якщо фірма «Естеттехнолог» в особі Дениса Терещенка і доведе до кінця усі роботи, пов’язані із силовим кабелем, продовжити роботи безпосередньо в укритті вони не зможуть.

— Для цього треба замовляти технічну експертизу і встановлювати причину, чому течуть стіни. А на питання, чому цього досі не зробили, адміністрація школи відповідає, що замовляти цю технічну експертизу буде підрядник, — каже Аліна Черидниченко.

Батьки додають: переводити дітей до інших шкіл не хочеться… Гімназія знаходиться недалеко від будинків, дітям зручно, вони звикли до педагогів та однокласників. От тільки навчатися онлайн їм набридло…

А проте, добігає кінця календарний та фінансовий 2024 рік. З нового року школа має укладати нові договори й або продовжити роботу із фірмою «Естеттехнолог», або шукати нового підрядника.

— На це питання пані Цюпка нам відповіла, що вона з кимось консультувалась і їй порадили не змінювати підрядника на цьому етапі роботи, оскільки школа втратить п’ятирічну гарантію на ці види робіт, які підрядник уже провів, — додає Аліна.

Тож співпрацювати із Денисом Терещенком Кременчуцька гімназія № 2 продовжить і в наступному році…

Питанням укриття займаються в ОВА та прокуратурі

Приїхав на зустріч із батьками й депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко. За його словами, якраз сьогодні він мав розмову із директором обласного департаменту освіти Євгеном Кончаковським стосовно ремонту в укритті гімназії.

— Він мені повідомив, що два тижні тому завершила свою роботу робоча група, яка була сформована з представників як обласної військової адміністрації, так і районної військової адміністрації, були залучені й представники департаменту освіти Кременчука. І під час перевірки робоча група виявила ряд порушень.

Далі усі ці порушення були офіційно зафіксовані, а результати роботи комісії передали до обласної робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка продовжить його вивчати надалі.

— Крім того, справа знаходиться і на контролі в правоохоронних органах та у Кременчуцькій окружній прокуратурі. І далі вона має вирішуватися вже у правовому полі, оскільки є зафіксовані збитки та порушення, — додає депутат.

Богдан Лазоренко додає: хоч іноді руки й опускаються, проте цю ситуацію просто так не залишать. Він зі свого боку продовжить звертатися до Полтавської обласної військової адміністрації та до Державної аудиторської служби з її відокремленим підрозділом у Полтавській області. Вони мають провести аналіз виконаних робіт, і після цього стане зрозуміло, хто здійснює технічний нагляд за будівництвом — а це мають бути особи із відповідною ліцензією та сертифікатом.

Крім того, питанням будівництва укриття у гімназії зайнявся й очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін:

— Він визначив для себе пріоритетним запуск цієї школи та усього навчального процесу у Кременчуці, — каже Лазоренко.

А що ж із панелями?

Окремого питання заслуговують сонячні панелі, які ще у 2021 році на території гімназії установили коштом громадського бюджету. Проте до школи їх так досі й не під’єднали.

Минулого разу директорка гімназії Юлія Цюпка розповідала, що наразі відсутні всі необхідні акти про виконані роботи, і це ускладнює введення панелей в експлуатацію.

— За наявною у мене інформацією вони працювали й без акту введення в експлуатацію. Працювали й живили електроенергією магістральну дорогу, яка тут є, ліхтарі, зупинки. Але потім трапилося коротке замикання і після цього це питання почало замовчуватися і відійшло на задній план, — стверджує депутат Лазоренко.

Документально це поки що складно підтвердити, каже він. Проте і цим питанням теж займатимуться правоохоронці. Вони ж і мають встановити, чи не використовувалися ці сонячні панелі, які перебувають на балансі школи, у приватних цілях.

Отож усю роботу, яку фірма «Естеттехнолог» в особі Дениса Терещенка протягом стількох років проводила у стінах гімназії № 2 ані батьки учнів, ані громадськість не може назвати іншими словами, окрім як «халатність» та «бездіяльність».

Нагадаємо, за даними Youcontrol, «Естеттехнолог» у 2023 році уклала не менше 15 договорів саме із Кременчуцькою гімназією № 2.

Зазначимо також, що фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

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Денис Терещенко є фігурантом іще одного кримінального провадження. У січні 2024 року у нього проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у справі про використання службового становища задля одержання неправомірної вигоди для громадського формування «Соколи Полтавщини», яке він створив.